RTX 5090 e RTX 5080 arrivano a fine anno, spuntano nuove conferme

Le nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 5090 e RTX 5080, appartenenti alla generazione "Blackwell", sono attese per il lancio nel quarto trimestre del 2024. Finora, le uniche GPU Blackwell presentate sono quelle dedicate all'intelligenza artificiale e all'High-Performance Computing (HPC), tuttavia, è confermato che la tecnologia Blackwell verrà implementata anche nella prossima generazione delle schede grafiche RTX.

Si prevede che le nuove GPU saranno contrassegnate dalla serie RTX 50 e che, come di consueto, NVIDIA partirà dalle schede di punta, per poi rilasciare nei mesi successivi i modelli meno potenti. Le schede dovrebbero essere equipaggiate con i chip GB202 e GB203, dedicati rispettivamente a RTX 5090 e RTX 5080, inoltre su entrambe ci saranno memorie GDDR7. Qui di seguito vi lasciamo quelle che, secondo le indiscrezioni, sono le specifiche relative alla memoria dei vari chip targati Blackwell che arriveranno tra il 2024 e il 2025; vi facciamo notare che ci saranno due diversi GB202, con caratteristiche differenti.

Chip Bus di memoria Velocità memoria Quantità massima di VRAM Larghezza di banda massima GB202 512 bit 28 Gbps 32 GB 1792 GB/s GB202 384 bit 28 Gbps 24 GB 1344 GB/s GB203 256 bit 28 Gbps 16 GB 896 GB/s GB205 192 bit 28 Gbps 12 GB 672 GB/s GB206 128 bit 28 Gbps 8 GB 448 GB/s GB207 128 bit 28 Gbps 8 GB 448 GB/s

Per il momento non ci sono altre informazioni, ma la storicità da ragione alle indiscrezioni: sia la RTX 4090 che la RTX 3090 sono state lanciate tra la fine del terzo trimestre e l'inizio del quarto, quindi la finestra temporale indicata sarebbe verosimile: Tuttavia, la tabella di marcia non è definita e potrebbe subire ancora variazioni: non resta che aspettare i prossimi mesi per sapere quando debutteranno le nuove schede video, nella speranza di scoprire già qualcosa al Computex 2024 che si terrà a giugno.