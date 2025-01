RTX 5090: il PCB è straordinariamente piccolo, ma eroga una potenza molto elevata

NVIDIA ha presentato al CES 2025 la nuova scheda grafica GeForce RTX 5090 Founders Edition, dotata del potente chip GB202 con 92 miliardi di transistor e 32 GB di memoria GDDR7. La particolarità di questa scheda è il design innovativo con PCB suddiviso in tre parti separate.

Tom's Hardware US

Il PCB principale, di dimensioni ridotte rispetto al modello precedente, ospita il GPU GB202, la memoria e un massiccio modulo di regolazione della tensione (VRM) a 30 fasi. Gli altri due PCB, non ancora mostrati pubblicamente, dovrebbero contenere le uscite video, i connettori per le ventole e l'interfaccia PCIe.

Questa architettura modulare potrebbe consentire a NVIDIA maggiore flessibilità nel design e nell'ottimizzazione delle prestazioni. Il PCB principale è dotato di un singolo connettore di alimentazione 12V-2x6 in grado di erogare fino a 600W, necessari per alimentare una scheda con TBP dichiarato di 575W.

La scelta di separare i componenti su più PCB potrebbe avere diverse ragioni:

Ottimizzare il routing dei segnali e lo sfruttamento dello spazio

Ridurre le interferenze elettriche tra le diverse sezioni

Consentire configurazioni flessibili per diversi utilizzi (es. server senza uscite video)

È interessante notare che i partner di NVIDIA continueranno ad utilizzare design a singolo PCB per le loro versioni custom della RTX 5090. Il design modulare sembra quindi una scelta deliberata degli ingegneri Nvidia per la versione Founders Edition.

La GeForce RTX 5090 si preannuncia come la scheda grafica consumer più potente mai realizzata. Il sofisticato sistema di alimentazione e raffreddamento sarà cruciale per gestire l'enorme potenza di calcolo del chip GB202 e sfruttarne appieno le capacità.

Resta da vedere come questa innovativa architettura si tradurrà in termini di prestazioni reali e possibilità di overclock. Gli appassionati attendono con impazienza ulteriori dettagli tecnici e i primi benchmark per valutare l'effettivo salto generazionale rispetto alla precedente RTX 4090.