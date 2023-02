Se siete alla ricerca di una scheda video potente che possa gestire anche i giochi più pesanti e non rallentare le operazioni di editing su foto e video, le offerte Yeppon dedicate a una serie di GPU Nvidia sono l’occasione giusta per voi. La promozione terminerà il 20 febbraio ma, essendo gli sconti molto convenienti, potrebbe terminare prima del previsto, pertanto non indugiate troppo se vi interessa ottenere il massimo delle prestazioni a un prezzo più che accessibile.

A rendere ancora più interessante il tutto è il fatto che vengono proposte schede video Nvidia della serie RTX 3000, tra le più ricercate nonostante sia stata presentata la serie RTX 4000. Con l’evolversi delle tecnologie di gioco, avere una GPU ad alte prestazioni è fondamentale, ma non sempre si riesce ad acquistarle a prezzi convenienti in questo periodo, ed ecco perché vorremmo che deste uno sguardo all’offerta, tra le più vantaggiose sul web, con sconti fino a 200 euro.

Le proposte di Yeppon vanno dalla RTX 3050 alla RTX 3070 Ti, tutte personalizzate da PNY, con sistemi di raffreddamento a singola, doppia o tripla ventola in base al modello. Quando si acquista una scheda video, il rapporto qualità-prezzo la fa da padroni. A tal riguardo, la più interessante è sicuramente è la RTX 3060, acquistabile a soli 349,99€, ossia circa 50 euro in meno rispetto al prezzo medio dei vari shop.

La RTX 3060 è una GPU dalle prestazioni più che buone, capace di soddisfare le esigenze dei videogiocatori ancora per diversi anni, a maggior ragione se si utilizza la risoluzione Full HD o QHD per le proprie esperienze videoludiche. Con la sua ottima efficienza energetica, quasi sicuramente non dovrete cambiare il vostro alimentatore con uno più potente, e con l’avanzato sistema di raffreddamento a doppia ventola, rivisto da PNY, potrete fare lunghe sessioni di gioco o di editing video senza preoccuparvi che la scheda video provochi cali di prestazioni improvvisi o crash.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Yeppon dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!