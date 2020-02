Ruijie Networks ufficializza un mini-PC con processore desktop cinese

Ruijie Networks, il colosso informatico cinese, ha lanciato martedì il suo primo mini-PC dotato del processore cinese Zhaoxin KaiXian KX-U6780A, di cui vi avevamo già parlato qui.

Con l’RG-CT7800, Ruijie Networks sta facendo un altro passo in avanti verso l’attuazione del così detto programma cinese “3-5-2”, che punta a creare PC con componenti progettate esclusivamente in Cina.

Il produttore ha ritenuto il dispositivo pronto per l’uso in ufficio, medico e governativo. I clienti possono distribuire RG-CT7800 come PC convenzionale o in un ambiente VDI (infrastruttura desktop virtuale).

L’RG-CT7800 ha un telaio nero da 2,4 litri. Il dispositivo presenta una scheda madre personalizzata per KaiXian KX-U6780A, poiché il processore è basato su packaging BGA. La scheda madre viene fornita con due slot RAM DDR4 SO-DIMM.

Il KX-U6780A è basato sulla microarchitettura LuJiaZui di Zhaoxin. È un processore a 8 core/8 thread prodotto con il nodo a 16 nm di TSMC. Il chip octa-core ha una frequenza base di 2,7 GHz, 8 MB di cache L2 e un TDP di 70 W.

Ruijie Networks offre l’RG-CT7800 con 8 GB di memoria DDR4 e un SSD da 256 GB. Una delle immagini del prodotto mostra il dispositivo con quelle che sembrano essere quattro porte USB 2.0 e due jack da 3,5 mm per smartphone e microfoni. Non è chiaro quali siano gli altri output sull’RG-CT7800.

RG-CT7800 è compatibile con i sistemi operativi UOS (Unity Operating System) e NeoKylin sviluppati in Cina, entrambi basati su Linux.

Ruijie Networks ha apportato le necessarie modifiche al software in modo che RG-CT7800 possa eseguire software di streaming e suite per ufficio, come Kingsoft WPS Office e Yongzhong Office. Il mini-PC supporta anche un gruppo di periferiche, tra cui stampanti Pantum, scanner di documenti CZUR, tablet da disegno digitale e scanner di codici a barre.

RG-CT7800 è in vendita, tuttavia Ruijie Networks non ne ha ancora dichiarato il prezzo. I potenziali acquirenti dovranno contattare direttamente l’azienda per un preventivo.