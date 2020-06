Ryzen 3800XT scovato anche nel database di Ashes of the Singularity

XT si o XT no? Questa è la domanda che attanaglia gli appassionati di hardware da diverse settimane. Si vocifera infatti che AMD abbia in cantiere un refresh dei Ryzen 3000, in particolare del Ryzen 5 3600X (disponibile su Amazon qui), del Ryzen 7 3800X (disponibile su Amazon qui) e del Ryzen 9 3900X (disponibile su Amazon qui), per competere con il recente lancio della decima generazione di Intel Core.

Il noto leaker @_rogame ha recentemente scoperto che nei database del benchmark Ashes of Singularity appare un Ryzen 7 3800XT. Secondo gli ultimi rumor, il processore in questione dovrebbe mantenere la medesima configurazione del Ryzen 7 3800X ad 8 core e 16 thread, ma ricevere un boost del clock di 200MHz passando da un clock massimo di 4,5Ghz ad uno di 4,7GHz. Purtroppo però, Ashes of Singularity non indica eventuali modifiche ai parametri dell’hardware, il che significa che potrebbe trattarsi di una CPU overclockata, o addirittura underclockata, e di conseguenza non fornisce alcuna informazione circa le velocità reali del processore.

Sfortunatamente al momento AMD non ha ancora confermato (né smentito) l’esistenza della serie di processori cosiddetti Matisse Refresh. Sempre secondo le voci di corridoio questi dovrebbero arrivare sul mercato entro due settimane, insieme alle nuove schede madre B550 di AMD, per offrire maggiori prestazioni nella fascia di mercato orientata al risparmio, oltre che per competere con le prestazioni in single core delle CPU di Intel che attualmente, da questo punto di vista, continua ad offrire le soluzioni migliori.

In teoria i nuovi Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT e Ryzen 9 3900XT dovrebbero offrire un boost di 300MHz per il primo e 200MHz per gli altri due, mantenendo lo stesso prezzo di listino dei loro predecessori, mentre i Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3800X e Ryzen 9 3900X subirebbero un taglio di prezzo. In effetti, il recente taglio di prezzo di quasi 100 dollari per il suolo nordamericano del Ryzen 9 3900X, potrebbe rappresentare un indizio in più sul lancio di un eventuale refresh dei tre modelli più rappresentativi della gamma, ma al momento non possiamo sbilanciarci non avendo alcuna informazione ufficiale. Non rimane che attendere eventuali novità direttamente da AMD.