Ryzen 6000 sempre più vicini: HWiNFO introduce il supporto a Zen 4

C’è ancora da aspettare un bel po’ di tempo prima di poter vedere i primi processori AMD con architettura Zen 4 sul mercato (essi sono infatti attesi per la fine del 2022): non conosciamo ancora per bene le caratteristiche di questi nuovi processori, che vista la data di uscita dovrebbero andare a competere direttamente con i Raptor Lake di Intel, ma alcuni partner hanno già iniziato a ricevere il firmware apposito in modo da garantire il supporto tecnico in alcuni software di diagnostica.

Tra questi vi è HWiNFO, che ha inserito il supporto ai processori Zen 4 nella lista delle novità introdotte con il prossimo aggiornamento. Quel poco che sappiamo finora è che le CPU “Raphael“, oltre a necessitare del nuovo socket AM5 di tipo LGA, offriranno anche il supporto alle memorie DDR5, viaggiando sulla stessa lunghezza d’onda dei processori Alder Lake di Intel. Pare comunque che le migliorie introdotte da AMD riescano a far raggiungere un incremento prestazionale del 20% in termini di IPC rispetto alla generazione precedente, mentre dal lato server dovremmo riuscire ad assistere addirittura a un incremento del 50% in termini di performance-per-watt.

A proposito di HWiNFO, nella lista degli “Upcoming changes” risulta anche l’introduzione delle versioni LHR (introdotte sul mercato per demoralizzare i miner di cryptovalute dall’acquisto) delle schede Nvidia GeForce RTX 3080, 3070 e 3060 Ti, una correzione sul report del clock di memoria per i processori Rocket Lake, monitoraggio del VRM sulle schede madre ASRock Z590 Extreme, Z590 Phantom Gaming 4, H570 Phantom Gaming 4, H570 Steel Legend, B550 Extreme4 e B550 PG Velocita. Potete scaricare la versione pre-release tramite questo link.