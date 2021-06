AMD Raphael: alcune slide ne confermerebbero le specifiche

Alcune slide ricevute nel marzo 2020 dal canale YouTube Gamer Nexus e mostrate solo di recente conterrebbero importanti dettagli su AMD Raphael, il prossimo processore dell’azienda e il primo basato sull’architettura Zen4, che però AMD non ha ancora annunciato ufficialmente. Pare che il canale YouTube abbia aspettato che le informazioni contenute nelle slide venissero confermate prima di pubblicarle: la “quasi” conferma è arrivata da ExecutableFix, che rilasciando delle caratteristiche su Raphael, ha dato il via libera a Gamer Nexus, poiché i dettagli pubblicati sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda.

Eppure la cosa più interessante non riguarda Raphael, bensì Warhol: l’alternativa più credibile, almeno al momento, è che si tratti di un aggiornamento di un processore Zen3, ma attualmente le informazioni sono da prendere con le pinze. Oltre alle differenze tra la caratteristiche tecniche presenti nelle slide dei due canali mediatici, da quelle di Gamer Nexus si può notare una lista di notebook da gaming che arriverebbero con processore Raphael già integrato. Il CCD di Zen4 (composto da 8 core e 16 thread) sarebbe denominato “Durango” e creato con processo produttivo a 5 nm, mentre il Client IO-Die 3 sarebbe a 7 nm. Confermata (sempre da queste slide) anche la grafica integrata Navi2, che si limiterebbe a prestazioni da entry level.

Un’altra slide andrebbe contro l’informazione recente secondo la quale Raphael supporterebbe fino a 28 linee PCIe: ci sarebbe infatti un “Raphael AM4 SOC”, del quale si capisce poco o nulla. Potrebbe essere una APU a bassa potenza che garantirebbe il supporto al socket AM4, come potrebbe essere sostanzialmente un’informazione sbagliata.

In ogni caso, non avremo conferme ufficiali ancora per molto tempo: il debutto di AMD Raphael dovrebbe arrivare negli ultimi mesi del 2022, dunque tutto ciò che abbiamo in mano, almeno per ora, è sostanzialmente un pugno di mosche. Attenzione ai rumor dunque, e rimanete sintonizzati su Tom’s Hardware per essere costantemente aggiornati con le ultime notizie sul mondo tech.