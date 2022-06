I Ryzen 7000 di AMD con 3DV-Cache potrebbero essere molto più vicini del previsto, dopo che l’azienda ne ha lasciato intendere l’arrivo entro la fine di quest’anno. La notizia pare sia passata in sordina, ma durante il Financial Analyst Day 2022 il Senior Vice President Saeid Moshkelani ne aveva comunicato la disponibilità. Ciò stravolge ovviamente le recenti voci di corridoio, che davano queste CPU in uscita per il 2023.

Una mossa del genere mira molto probabilmente a contrastare i processori Intel Raptor Lake, in uscita nello stesso periodo. La gamma di Santa Clara promette un grosso balzo prestazionale con l’aumento della conta dei core, che su Core i9-13900K arriverà a 24. AMD d’altro canto ha già dimostrato di stare al passo con i modelli Alder Lake di punta introducendo per la prima volta la tecnologia 3D V-Cache sul Ryzen 7 5800X3D, con cui è stata in grado di superare, sebbene solo in ambito videoludico, il top di gamma più performante di Intel. L’azienda di Sunnyvale punta a fare lo stesso con Zen 4: anche se le CPU Raptor Lake avranno una cache interna più ampia e un numero più alto di core, le frequenze più elevate e la 3D V-Cache potrebbero permettere ai Ryzen 7000 di stare al passo con i più potenti modelli della concorrenza. Si preannuncia quindi una competizione molto tirata nella fascia consumer.

Photo Credit: AMD

Oltre a ciò, AMD ha confermato alcune delle caratteristiche principali che troveremo sui nuovi core Zen 4, realizzati attraverso il processo produttivo a 5nm di TSMC. L’azienda promette un incremento dell’IPC dell’8-10%, nonché un miglioramento prestazionale del 15% per quanto riguarda le operazioni in single thread. Introducendo per la prima volta il supporto alle nuove memorie RAM DDR5, la banda per core è anche stata ampliata del 125% rispetto la generazione passata. I nuovi Ryzen 7000 supporteranno inoltre nuove istruzioni, come le estensioni ISA e le AVX-512, che Intel ha invece deciso di disabilitare definitivamente sulle CPU Alder Lake.

Le indiscrezioni più recenti danno il lancio processori Zen 4 per il 15 settembre. Sulla base di ciò, è possibile aspettarsi l’uscita delle versioni con 3DV-Cache a cavallo fra novembre e dicembre.