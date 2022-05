Oltre alle novità dell’architettura Zen 4, ciò che ci aspetta sui Ryzen 7000 sono frequenze di punta notevolmente più spinte rispetto la serie di CPU attuali. Come vi abbiamo anticipato in passato, AMD adotterà nuove tecnologie per spingere non solo le frequenze delle nuove RAM DDR5, ma anche dei core del processore. Finora sapevamo per certo, grazie alla demo mostrata durante il Computex 2022, che i Ryzen 7000 erano in grado di arrivare a una frequenza massima di 5,5 GHz; stando però a nuove informazioni provenienti dalla testata Angstronomics e riportate da Wccftech, le nuove CPU potrebbero avere una frequenza in boost ancora più spinta.

La settimana scorsa AMD aveva emesso un comunicato dove venivano corrette le info riguardanti le specifiche di alimentazione del socket AM5. La nuova piattaforma può infatti erogare una potenza massima di 230W, supportando un TDP di 170W. Durante il podcast tenuto da PCWorld, Robert Hallock & Frank Azor di AMD hanno inoltre confermato che la CPU mostrata al Computex 2022, un esemplare con frequenza massima di 5,5 GHz sulla maggior parte dei suoi 16 core, funzionasse al di sotto del TDP di 170W.

Il processore mostrato dall’azienda all’evento era ancora un Engineering Sample e, stando alle info ottenute da Angstronomics, esisterebbe anche un ulteriore esemplare in grado di funzionare con una frequenza massima di 5,85 GHz. Si tratta di una frequenza molto alta, anche più spinta rispetto quella dei Raptor Lake di Intel (almeno per quanto trapelato finora), che sicuramente riguarda il Ryzen 7000 di fascia più alta.

Tali frequenze saranno ovviamente raggiungibili soltanto sulle schede madri top di gamma con chipset X670E, dotate dei VRM necessari per gestire i requisiti energetici delle nuove CPU. Ad ogni modo questo sembra solo l’inizio di una corsa al GHz sulle frequenze massime. È più che probabile che nel prossimo futuro i due principali produttori di CPU proporranno modelli dove verrà raggiunto e superato il muro dei 6 GHz.

Ricordiamo che i Ryzen 7000 sono attesi per il lancio dopo l’estate, in un periodo vicino a quello delle CPU Raptor Lake, che secondo le recenti indiscrezioni dovrebbero arrivare in autunno.