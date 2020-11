Ryzen 9 5950X a oltre 6.350MHz? Stabilito un nuovo record mondiale!

Come sicuramente già saprete, AMD ha lanciato recentemente i suoi nuovi processori Ryzen serie 5000 basati su Zen 3 e gli overclocker si sono subito messi al lavoro per segnare i primi record.

L’attuale record mondiale è stato stabilito nientemeno che con il top di gamma Ryzen 9 5950X da HiCookie di Gigabyte, il quale ha raggiunto l’incredibile frequenza di 6.362 MHz su tutti e sedici i core, ovviamente utilizzando azoto liquido per il raffreddamento.

La cosa più impressionante è che anche l’overclock è stato abbastanza stabile da reggere l’esecuzione di Cinebench R20, dove ha ottenuto un punteggio di 15.517.

Credit: HwBot

Ovviamente, questo overclock non supera il record mondiale in termini di frequenza su sistemi Intel, attualmente detenuto dall’i9-10900K portato a ben 7,707GHz. Tuttavia, a livello di prestazioni pure, grazie a sei core in più e un IPC migliorato, il 5950X di AMD riesce ad offrire performance maggiori. Infatti, di base l’Intel i9-10900K raggiunge un punteggio Cinebench R20 di 6.375 punti, mentre il suo record mondiale è stato ottenuto da Splave con un i9-10900KF, registrando 9.108 punti.

L’overclock del 5950X è stato ottenuto utilizzando una scheda madre Gigabyte X570 Aorus Master e una tensione del chip di 1,692V. Il sistema era completato da un singolo modulo di memoria Corsair DDR4 da 16GB, oltre ad una scheda grafica AMD Radeon RX 5700.

Tuttavia, è importante far notare che, in questo momento, solo quattro registrazioni sono state inserite nel database HwBot utilizzando Ryzen 9 5950X. Questo lascia un ampio margine anche ad altri overclocker di raggiungere un nuovo record nel corso delle prossime settimane.

Recentemente Gigabyte ha arricchito la sua gamma di mini-PC BRIX Pro con due nuovi modelli, GB-BSRE-1505 e GB-BSRE-1605, equipaggiati con i processori Ryzen Embedded di AMD. Le nuove unità hanno dimensioni simili alle relative controparti dotate di CPU Intel Tiger Lake, misurando 196,2×44,4×140 mm.