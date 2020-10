Gigabyte BRIX Pro in arrivo anche con CPU AMD Ryzen

Gigabyte ha arricchito la sua gamma di mini-PC BRIX Pro con due nuovi modelli, GB-BSRE-1505 e GB-BSRE-1605, equipaggiati con i processori Ryzen Embedded di AMD.

Le nuove unità hanno dimensioni simili alle relative controparti dotate di CPU Intel Tiger Lake, misurando 196,2×44,4×140 mm. Non sono le unità BRIX più piccole offerte da Gigabyte, ma la loro maggiore estensione consente di offrire più porte USB ed uscite video, caratteristiche che potrebbero fare decisamente comodo nella vita di tutti i giorni.

Ovviamente, la differenza più importante tra i due modelli è data dalla CPU installata. Il GB-BSRE-1505 utilizza il processore dual-core Ryzen R1505G, mentre il GB-BSRE-1605 vede la presenza della più potente CPU quad-core Ryzen V1605B. Sorprendentemente, entrambi i processori utilizzano l’architettura Zen 14nm di prima generazione di AMD. Infatti, la compagnia si Sunnyvale non ha aggiornato nessuna delle sue CPU embedded con architetture più moderne, il che spiega la scelta di Gigabyte.

Entrambe le unità dispongono di una discreta quantità di porte: otto USB 2.0, due USB 3.1 Gen 2, due connettori LAN gigabit ed un jack combo da 3,5mm per cuffie e microfono. Per quanto riguarda le uscite video, sono presenti tre porte HDMI sul modello con Ryzen dual-core e quattro sulla variante con Ryzen quad-core (dato che integra una GPU Vega più potente). Sfortunatamente, non vengono offerte tante porte USB 3.0 o Thunderbolt a causa della vecchia architettura Zen.

Il massimo quantitativo di memoria DDR4-2400 MHz installabile è pari a 32GB (16 GB per ciascuna dei due slot DIMM). Per l’archiviazione troviamo due slot M.2: uno supporta NVME e SATA, mentre l’altro solo SATA. Viene inoltre offerta una porta SATA 3 per SSD o dischi rigidi da 2,5”.

Nonostante un buon aspetto e la garanzia di qualità di Gigabyte, i prodotti vengono trattenuti a livello di potenza dall’utilizzo di CPU Ryzen non più al passo con i tempi. Purtroppo, prezzi e disponibilità al momento rimangono sconosciuti.