Ryzen 9 9950X raggiunge i 7,54GHz, distrugge record nei benchmark

Il team di overclocking di Asus ha battuto il recente record mondiale su piattaforma AMD Zen 5, spingendo il Ryzen 9 9950X a una frequenza straordinaria di 7,54GHz. L'impresa è stata compiuta dagli esperti SafeDisk ed Elmor utilizzando una scheda madre ROG Crosshair X670E HERO e raffreddamento ad azoto liquido.

Questo risultato eccezionale dimostra le potenzialità estreme dei nuovi processori AMD e le capacità di overclock dei componenti di fascia alta.

Il Ryzen 9 9950X ha raggiunto nello specifico 7.548,68MHz

Superare la barriera dei 7,5GHz rappresenta un traguardo significativo, evidenziando i continui progressi nella progettazione di CPU e schede madri.

Per raggiungere queste frequenze elevatissime, il team ha dovuto disabilitare l'SMT ma ha mantenuto attivi tutti i 16 core. Il moltiplicatore è stato aumentato a 75x e la tensione a 1,025V, mentre le temperature sono state mantenute a -188°C grazie al raffreddamento criogenico.

Nuovi record nei benchmark

Oltre al primato di frequenza, la CPU overclockata ha stabilito cinque record mondiali in vari benchmark per processori a 16 core:

7-Zip: 321.970 MIPS

321.970 MIPS Cinebench R23: 60.709 punti

60.709 punti Cinebench R20: 23.550 punti

23.550 punti Geekbench 3 multi-core: 170.646 punti

170.646 punti HWBot x265 4K: 77,57 FPS

Questi risultati superano il precedente record di 7,45GHz ottenuto da MSI ad agosto con lo stesso processore. Il Ryzen 9 9950X è il top di gamma consumer di AMD, con 16 core, 32 thread e frequenze di base/boost di 4,3/5,7 GHz.

Sebbene queste prestazioni estreme non siano replicabili in condizioni normali, dimostrano il potenziale della nuova architettura Zen 5 di AMD e l'eccellenza ingegneristica raggiunta dai produttori di hardware per PC di fascia enthusiast.

