Samsung intensifica la corsa alle memorie ad alta larghezza di banda di nuova generazione con l'installazione di una linea di produzione basata su tecnologia Hybrid Copper Bonding presso il suo stabilimento di Cheonan, nella provincia sudcoreana di Chungcheong Meridionale. La mossa arriva poche settimane dopo l'avvio della produzione di massa delle HBM4, dove l'azienda coreana si è affermata come primo produttore al mondo a raggiungere questo traguardo. L'obiettivo dichiarato è ridurre i tempi di consegna per clienti strategici come NVIDIA e prevenire colli di bottiglia nella fase di packaging, uno dei nodi più critici della filiera produttiva dei semiconduttori avanzati.

Secondo quanto riportato da New Daily, le attrezzature per la linea HCB arriveranno nello stabilimento coreano a marzo. L'installazione sarà seguita da una fase di messa a punto dei processi produttivi, test operativi e verifiche sulla qualità dei chip assemblati. Solo dopo il completamento positivo di questa fase iniziale partirà la produzione a pieno regime. Fonti dell'industria indicano che Samsung avrebbe anticipato il cronoprogramma proprio su richiesta di NVIDIA, interessata a garantirsi forniture stabili per le prossime generazioni di acceleratori AI.

Codice sconto copiato! Se l'Intelligenza Artificiale è il tuo futuro, iscriviti subito alla AI Week 2026 per approfondire tutti questi temi con gli esperti. Utilizza il codice sconto esclusivo per i lettori di Tom's Hardware:

Acquista il tuo biglietto prima che sia troppo tardi!

Iscriviti ora!

La tecnologia Hybrid Copper Bonding rappresenta un'evoluzione significativa nel packaging delle memorie HBM, che si basano su un'architettura verticale con più strati di die di memoria impilati. Con l'aumento del numero di layer, i chip diventano più spessi e generano maggiore calore, rendendo la gestione termica un fattore critico per le prestazioni. L'HCB migliora i collegamenti fisici ed elettrici tra gli strati, riducendo la resistenza termica fino al 20 percento secondo quanto dichiarato dal responsabile tecnico di Samsung durante un recente evento di settore.

Tuttavia, gli osservatori del comparto semiconductor invitano alla cautela: i risultati ottenuti in condizioni di laboratorio non sempre si traducono direttamente in vantaggi nella produzione di massa, dove resa produttiva, affidabilità e costi diventano parametri determinanti. La transizione dal prototipo alla fabbricazione su larga scala rappresenta storicamente uno degli ostacoli più impegnativi per qualsiasi innovazione nel packaging avanzato.

La tecnologia Hybrid Copper Bonding può ridurre la resistenza termica fino al 20 percento rispetto alle soluzioni precedenti

Fino a oggi, la competizione tra Samsung, SK hynix e Micron si è concentrata principalmente su specifiche fondamentali come velocità di trasferimento dati e larghezza di banda complessiva. Con l'evoluzione delle HBM verso architetture sempre più complesse, emergono nuovi parametri differenzianti: efficienza energetica, gestione termica, stabilità produttiva e resa nei volumi industriali diventano elementi competitivi tanto quanto le prestazioni di picco.

Le memorie HBM4 rappresentano un componente cruciale per gli acceleratori AI di prossima generazione, dove la larghezza di banda della memoria costituisce spesso il principale collo di bottiglia prestazionale. L'architettura impilata permette di ottenere densità e velocità irraggiungibili con le tradizionali GDDR, ma richiede tecnologie di interconnessione sempre più sofisticate per gestire flussi di dati nell'ordine dei terabyte al secondo.

L'industria dei semiconduttori osserva con particolare attenzione i tempi di implementazione della linea HCB presso Samsung e le prestazioni effettive delle HBM4 quando accoppiate con acceleratori di nuova generazione come NVIDIA Rubin e AMD MI450. La capacità di Samsung di passare rapidamente dalla fase pilota alla produzione in volumi rappresenterà un test importante per valutare la maturità della tecnologia HCB e la competitività dell'azienda coreana in un segmento dove SK hynix ha finora mantenuto una posizione dominante nelle forniture a NVIDIA.