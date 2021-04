Samsung Galaxy Book Pro | Pro 360: i laptop con display AMOLED e Super AMOLED più convenienti sono già in promozione!

E se vi dicessi che Samsung Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 sono i due laptop con schermo AMOLED e Super AMOLED più convenienti? I due modelli recentemente annunciati dal colosso sudcoreano vantano la certificazione Intel Evo e tante altre caratteristiche allettanti che sicuramente gli permetteranno di scalare le classifiche dei migliori laptop disponibili sul mercato, il tutto ad un prezzo molto competitivo!

La nuova famiglia di prodotti Galaxy Book è stata annunciata durante l’ultimo evento Unpacked di Samsung. I due prodotti più interessanti annunciati sul palco virtuale dell’evento in streaming sono sicuramente il laptop Samsung Galaxy Book Pro e il convertibile Samsung Galaxy Book Pro 360, entrambi dalle caratteristiche tecniche decisamente allettanti e sorprendentemente competitive!

Tutti e due i modelli portatili hanno ricevuto la certificazione Intel Evo, segno distintivo che oltre ad utilizzare gli ultimi processori della casa di Santa Clara hanno anche rispettato particolari standard di velocità e qualità. Galaxy Book Pro è disponibile nella sua variante con 8GB di memoria RAM e 512GB di storage con a bordo una CPU Intel Core i5-1135G7 mentre il più potente Galaxy Book Pro 360 può essere acquistato nella configurazione con CPU Intel Core i7-1165G7 e 16GB di RAM, la dimensione della SSD NVMe non cambia.

Mentre Samsung Galaxy Book Pro è al momento disponibile sul sito ufficiale del brand con display dalla diagonale da 13,3″, Samsung Galaxy Book Pro 360 è proposto sia nella variante con display da 13,3″ che nella variante da 15,6″. Oltre alla dimensione dei pannelli AMOLED e Super AMOLED, caratteristica al giorno d’oggi più unica che rara per il mercato dei laptop, a differenziare i due fiammanti prodotti troviamo per Pro 360 la presenza in confezione della iconica S-Pen.

Galaxy Book Pro 360 è infatti dotato di touchscreen e, rispetto ai modelli precedenti di portatili Samsung, questa volta la S-Pen è stata aumentata notevolmente di dimensione per permettere un’utilizzo più comodo anche per lunghe attività di scrittura o disegno. Le cerniere che sorreggono il display di Samsung Galaxy Book Pro 360 sono in grado di ruotare completamente permettendo l’uso del PC portatile anche in configurazione tablet o tenda per un’esperienza migliore con lo stylus.

Per quanto riguarda il numero di ingressi e uscite, i due portatili sono decisamente ben equipaggiati. Tre porte USB Tipo-C, di cui una con supporto al protocollo Thunderbolt 4/USB4, uno slot MicroSD e un jack da 3,5mm combinato per cuffie e microfono forniscono tutto ciò di cui potete avere bisogno.

Nonostante il peso contenuto di Samsung Galaxy Book Pro e Samsung Galaxy Book Pro 360 (1,04kg per il secondo nella versione da 13″) e lo spessore ridotto al minimo (11,5mm e 11,9mm per il secondo nella versione da 13″) per facilitarne il trasporto e l’uso in mobilità, l’azienda è riuscita ad includere una tastiera con tasti dalla corsa di 1mm e un trackpad con un’area di lavoro del 23% superiore a quella dei modelli precedenti.

Samsung Galaxy Book Pro è attualmente disponibile al prezzo di partenza di 1.259,00 euro mentre il convertibile Samsung Galaxy Book Pro 360 parte da 1.599,00 euro. Tutto sommato dei prezzi niente male se paragonati alla concorrenza di HP o Dell che a parità di specifiche chiedono decisamente una cifra maggiore per i modelli con display OLED.

E se tutto questo non fosse abbastanza, ad aggiungere valore a questi già di per sé incredibili prodotti troviamo la suite software di Samsung che permette un’integrazione completa dei due laptop con gli altri prodotti dell’ecosistema Galaxy. Per esempio, è infatti possibile utilizzare il proprio Galaxy Tab come schermo secondario oppure collegare uno smartphone Galaxy compatibile per poter utilizzare le applicazioni Android e rispondere alle notifiche direttamente da Windows 10 grazie a “Il tuo telefono”.

Fino al 13 maggio è persino attiva una promozione che in occasione dell’acquisto di un Samsung Galaxy Book Pro o Samsung Galaxy Book Pro 360 vi permetterà di ricevere in omaggio un paio di auricolari Galaxy Buds Pro. Cosa aspettate?