Samsung Galaxy e Galaxy Chromebook Go, la coppia ideale per studenti e lavoratori moderni

Ultimamente si parla spesso di Chromebook, computer portatili che stanno man mano guadagnando il favore di un’ampia fetta di pubblico grazie a diverse caratteristiche interessanti, come la facilità d’uso, il costo contenuto e la notevole autonomia. Se vi serve un laptop con queste caratteristiche, con cui gestire documenti, posta elettronica e navigare in rete, un Chromebook potrebbe fare al caso vostro. E se magari dovete anche cambiare smartphone, scegliendo i prodotti Samsung potreste prendere due piccioni con una fava.

L’azienda coreana propone infatti un’interessante offerta, valida fino al 19 dicembre, grazie alla quale acquistando uno smartphone Galaxy Z Fold3, Z Flip3 5G o della gamma Galaxy S21 5G, riceverete in regalo un Galaxy Chromebook Go. L’offerta di per sé è già parecchio ghiotta, ma cerchiamo di capire perché dovreste scegliere un Galaxy Chromebook Go come vostro nuovo computer portatile.

Innanzitutto, il design sottile e leggero tipico dei Chromebook qui è ancora più accentuato, rendendo il notebook più pratico e semplice da trasportare. In aggiunta, lo schermo ha cerniere che si aprono fino a 180 gradi e permettono di condividere facilmente la visione con altri, in classe o nelle riunioni. La presenza di una USB 3.2 tipo A, due USB tipo C, un jack da 3,5mm e un lettore di MicroSD offre tutta la connettività necessaria per collegare i propri accessori.

Il sistema operativo Chrome OS supporta un’ampia gamma di software per documenti, come gli elementi principali della suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), così da massimizzare la produttività, senza la necessità di dover convertire i propri file per poterli usare sul Chromebook. C’è poi il supporto a Google Assistant, che consente di portare a termine diverse operazioni solamente con i comandi vocali, facilitando ulteriormente l’uso del dispositivo: è possibile inviare mail, aggiungere appuntamenti al calendario, controllare i dispositivi smart connessi e tanto altro, tutto unicamente con la voce.

Se studiate spesso in mobilità, saprete quanto è importante avere un portatile resistente e dall’ottima autonomia. Ebbene, il Galaxy Chromebook Go è costruito con una struttura che previene rotture da urti, ha una tastiera resistente ai liquidi ed è certificato MIL-STD-810G: resiste ad acqua e pioggia, urti e vibrazioni, altitudine (bassa pressione), umidità, alte e basse temperature e shock termici. Non siamo di fronte a un prodotto “rugged”, ma state certi che riuscirà ad affrontare qualsiasi situazione senza difficoltà.

L’autonomia arriva fino a 12 ore, inoltre il Chromebook supporta il Super Fast Charging da 45W tramite il cavo USB tipo C in dotazione; se doveste ritrovarvi con il laptop scarico, sarà sufficiente tenerlo collegato alla presa pochi minuti per poter contare su tante ore di batteria. Se poi avete bisogno di essere sempre connessi, sia a casa che in mobilità, il Galaxy Chromebook Go vi copre le spalle con supporto alle reti Wi-Fi 6 e LTE, perfette per poter seguire riunioni o corsi online ovunque vi troviate.

Insomma, Galaxy Chromebook Go è un portatile di tutto rispetto, con caratteristiche che gli permettono di accompagnarvi nel corso della vostra giornata lavorativa o di studio senza problemi e senza il bisogno di ricaricalo a metà giornata, grazie anche alle ottimizzazioni e alla leggerezza di Chrome OS. I benefici del sistema operativo di Google non finiscono però qui: abbinando il Chromebook a uno smartphone Android (e quindi sfruttando l’offerta natalizia di Samsung citata in apertura) potrete accedere a ulteriori funzionalità uniche, che miglioreranno ancora di più la produttività e vi permetteranno di passare da un dispositivo all’altro con estrema semplicità.

Si tratta di una combinazione ideale ad esempio per studenti e lavoratori in remoto, che magari non sono ancora rientrati dal periodo di telelavoro o didattica a distanza. Ma quali sono, di preciso, le funzionalità che il Chromebook offre quando abbinato a uno smartphone Android?

La più interessante è sicuramente PhoneHUB: collegando Chromebook Go allo smartphone Samsung Galaxy, è possibile sbloccare il notebook con un tocco, oppure collegarsi all’hotspot dello smartphone con un semplice click. PhoneHUB permette di controllare la batteria dello smartphone, localizzarlo, visualizzare le finestre di Google Chrome aperte sul telefono, o ancora rispondere ai messaggi di testo, tutto direttamente da Chromebook Go.

Oltre a PhoneHUB abbiamo Wi-Fi Sync, che connette automaticamente il Chromebook Go alle reti Wi-Fi salvate sullo smartphone Samsung Galaxy, Nearby Share, che consente di condividere istantaneamente e in sicurezza foto, video e altri file, tra il Chromebook Go e lo smartphone, Smart Lock, che fa usare lo smartphone Galaxy come dispositivo per sbloccare il Chromebook Go senza dover digitare la password e Instant Tethering, che appunto permette di collegare Chromebook Go all’hotspot del proprio Samsung Galaxy con un solo click, qualora la rete Wi-Fi non fosse disponibile.

Abbinare Galaxy Chromebook Go a uno smartphone Samsung Galaxy non vi permette solamente di sfruttare tutte le funzionalità e promozioni descritte finora, ma vi dà anche accesso e completo controllo all’ecosistema Samsung, che consente di usare e gestire in remoto elettrodomestici, sistemi audio video, accessori e tutti i dispositivi connessi in maniera fluida, direttamente dallo smartphone Galaxy o dal Chromebook Go. I dispositivi sono studiati per essere intelligenti, nell’ottica di un approccio senza soluzione di continuità: tutto questo è reso possibile da un cloud potente e unificato, accessibile attraverso l’app SmartThings, una piattaforma cloud aperta compatibile con dispositivi mobili, elettrodomestici, TV e sensori; l’app consente di controllare i dispositivi connessi da remoto, gestirne le impostazione e tanto altro.