Samsung ha reso imbattibili i prezzi di questi monitor con coupon e sconti extra

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor e volete approfittare delle migliori offerte sul mercato, Samsung ha una selezione davvero vantaggiosa per voi. Grazie a un'incredibile combinazione di coupon e sconti extra, il colosso tecnologico ha reso i suoi monitor ancora più accessibili, con sconti extra del 15% su una selezione di modelli. Inoltre, se acquisterete tramite l'app Samsung Shop, potrete usufruire di un ulteriore 5% di sconto, portando i prezzi a livelli imbattibili.

N.B: ricordatevi di applicare il coupon "MONITOR" per ricevere lo sconto del 15%

Vedi offerte su Samsung

Monitor Samsung in sconto, perché approfittarne?

Tra i modelli in offerta, spiccano i monitor della serie Odyssey, ideali per i gamer che cercano alte prestazioni. Ad esempio, Odyssey G5 G55T da 34” è disponibile a soli 282,63€, mentre l'Odyssey Serie G4 G40B da 25” è scontato a 160,69€. Per chi è in cerca di una qualità visiva ancora migliore, l'Odyssey OLED G9 da 49” è un vero affare a 911,67€.

Non mancano anche soluzioni più professionali, come i modelli della serie ViewFinity, pensati per chi ha bisogno di un monitor versatile e dalle prestazioni affidabili. Tra questi, segnaliamo HRM ViewFinity S5 S50GC da 34”, in sconto a 233,37€, mentre HRM ViewFinity S6 S60D da 32” si può acquistare a soli 217,22€. Questi modelli sono ideali per chi cerca un equilibrio tra design elegante e funzioni avanzate.

Infine, se desiderate un’esperienza visiva davvero spettacolare, i monitor della serie Neo G9 sono un must. Odyssey Neo G9 da 57” curvo è disponibile a 1.614,19€, mentre l'Odyssey Neo G7 G70NC da 43” è sconto a 572,52€. Con queste offerte, Samsung garantisce non solo prodotti di altissima qualità, ma anche i prezzi migliori che possiate trovare sul mercato. Di seguito, l'elenco completo di tutte le offerte con tanto di link.