Samsung, il futuro della realtà aumentata in un paio di video concept

È da ormai parecchio tempo che le grandi compagnie del settore tecnologico stanno lavorando a prodotti dedicati alla realtà aumentata. Diversi anni fa, Google era nel pieno dello sviluppo dei suoi Google Glass, tanto da vendere, a caro prezzo, diversi prototipi, ma il progetto, purtroppo, è naufragato. Anche Microsoft, con i suoi HoloLens, ha cercato di offrire un prodotto piuttosto interessante, ma il visore, a differenza dei precedenti occhiali di Google, è piuttosto ingombrante e rimangono diversi dubbi riguardanti la sua possibilità di essere indossato per diverse ore senza accusare problemi. Ai precedenti, si è aggiunta Apple, che già ha introdotto diverse tecnologie AR sui suoi dispositivi esistenti, come iPhone e iPad, ma che, stando a diversi rumor, sta lavorando a visori e occhiali, sebbene al momento non si sia ancora visto nulla di ufficiale a riguardo.

A quanto pare, anche Samsung sta lavorando ai suoi occhiali AR e, recentemente, sono apparsi in rete due interessanti video concept, pubblicati dal noto leaker Twitter @WalkingCat, che mostrano come la compagnia coreana vede il futuro dell’AR. In primis, gli occhiali Glasses Lite puntano ad essere indossati ogni giorno come un comune accessorio e permetteranno alle persone di guardare film, effettuare video chiamate e lavorare senza aver bisogno di uno schermo tradizionale. Inoltre, saranno dotati di una speciale modalità “occhiali da sole”, che punterà a proteggere la vostra vista in caso di forte luce solare. Il secondo filmato, intitolato “Next Wearable Computing”, è dedicato maggiormente ad applicazioni di tipo lavorativo, consentendo di partecipare a riunioni “olografiche” o immergersi in ambienti virtuali.

and….. this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb — WalkingCat (@_h0x0d_) February 21, 2021

Ovviamente, si tratta solo di puri concept e, sebbene i Glasses Lite siano piuttosto interessanti e “fattibili”, sarà necessario vedere se Samsung riuscirà a progettare un dispositivo elegante, leggero ed in grado di offrire davvero un’esperienza immersiva al suo utilizzatore. Per il momento, ovviamente, non ci rimane che restare in attesa di ulteriori sviluppi del mercato.