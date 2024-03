Grandi notizie, l'IA di Samsung arriva anche su Galaxy S22 (e non solo)

Durante il 55° incontro annuale degli azionisti di Samsung Electronics, Roh Tae-moon, capo del settore mobile dell'azienda, ha sollevato l'interesse generale annunciando un'imminente innovazione nel mondo della tecnologia mobile: l'introduzione delle funzionalità Galaxy IA su telefoni di generazioni precedenti, come il Galaxy S22. Questa mossa strategica di Samsung mira a implementare quello che è stato definito come "IA ibrida", una combinazione di tecnologie di "intelligenza artificiale basata sul cloud e sul dispositivo", il cui funzionamento dipende in modo critico dalle prestazioni hardware.

L'obiettivo è rendere l'esperienza IA accessibile a un'ampia gamma di utenti, estendendo le funzionalità IA a circa 100 milioni di dispositivi Galaxy in tutto il mondo entro il 2024.

La sfida principale di questa innovazione sta nell'integrare l'IA direttamente sui dispositivi, tenendo conto delle loro limitazioni hardware. Roh ha sottolineato come questo obiettivo richieda un notevole sforzo e come l'azienda sia attualmente impegnata a investire risorse e energia per superare questi ostacoli. Con il lancio della serie Galaxy S24 e il sistema One UI 6.1, Samsung ha introdotto una serie impressionante di funzioni IA. Queste vanno dalla traduzione in tempo reale, alla trascrizione audio, alla formattazione di documenti, fino alla ricerca circolare per parole chiave e la sintesi di testi. L'adozione di tali strumenti non solo potenzia la produttività degli utenti ma eleva anche il livello della creatività, offrendo funzionalità come l'editing generativo all'interno dell'ecosistema Galaxy.

Patrick Chomet, a capo del dipartimento esperienza clienti di Samsung, ha confermato che gli smartphone Galaxy precedenti al 2023, inclusa la serie Galaxy S22, riceveranno queste innovative funzionalità IA. Questa decisione include un impegno dalla società a garantire che le esperienze IA siano supportate dalle prestazioni dei dispositivi mobili, che richiedono una potenza considerabile sia della CPU che della GPU. Tuttavia, l'azienda procederà gradualmente nell'implementare l'IA sui dispositivi, iniziando con la serie Galaxy S23 e altri modelli selezionati, per valutare il funzionamento e l'impatto sull'uso delle risorse.

Oltre all'espansione delle capacità IA, Samsung sta esplorando nuovi orizzonti nel design dei dispositivi mobili. Lu Taiwen ha rivelato che sono in corso sviluppi su telefoni con schermi a scorrimento orizzontale e verticale, attualmente in fase di test. Questo approccio riflette l'importanza che l'azienda attribuisce alla ricerca e all'integrità del prodotto prima del lancio sul mercato, dimostrando un impegno a offrire prodotti che rispondano alle esigenze e alle aspettative dei consumatori.