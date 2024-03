Samsung si allinea ad Apple: prezzi premium per il nuovo Galaxy Book 4 Edge

Samsung segue le orme di Apple con il suo primo laptop equipaggiato con Snapdragon X Elite, suggerendo che i nuovi dispositivi Windows basati su Architettura Arm potrebbero non rappresentare un'alternativa economica ai chip x86.

I benchmark preliminari dello Snapdragon X Elite lo collocano nella stessa categoria di prestazioni di un laptop da gaming.

Quando Qualcomm ha presentato il processore Snapdragon X Elite, progettato per PC Windows e basato sull'architettura Arm, molti hanno pensato che potesse segnare una svolta nei confronti dei chip x86, date le sue potenti specifiche.

Tuttavia, sembra che questo punto sia ancora lontano nel futuro, poiché uno dei primi laptop dotati di X Elite di Samsung ha un prezzo ben al di sopra della fascia economica, avvicinandosi a quello dei dispositivi Apple, nonostante specifiche tecniche medie.

Secondo quanto riportato da ComputerBase, le voci dei rivenditori per il prossimo Samsung Galaxy Book4 Edge indicano un prezzo di 1.800 euro (1.966 dollari / 1.534 sterline / 2.976 dollari australiani) per una configurazione con schermo da 14 pollici, 16 GB di RAM e 512 GB di storage.

Se ci si reca sull'Apple Store e si configura il nuovo MacBook Air da 13 pollici con processore M3 e 16 GB di RAM, si affronterà un costo di €1.759 o $1.499 / £1.499 / AU$2.399.

Il confronto con il MacBook Air è pertinente perché l'ultimo processore M3 di Apple è ragionevolmente simile al Snapdragon X Elite. Entrambi utilizzano licenze Arm per le architetture di base e i primi benchmark per il chip di Qualcomm mostrano prestazioni notevolmente superiori rispetto al chip M2 di Apple.

Non era prevedibile che lo X Elite avesse un prezzo simile a quello di un processore x86 di fascia bassa di AMD o Intel, considerando che rappresenta una novità e uno sviluppo significativo per Qualcomm.

È indirizzato al settore dei laptop Windows e, per distinguersi dalla vasta offerta di modelli e varianti, deve non solo competere in termini di prestazioni, ma anche apparire superiore.

Come dimostrato nel corso degli anni da Apple, se un prodotto è commercializzato come un oggetto di lusso di alta gamma, e ha un prezzo adatto a tale status, i consumatori lo acquisteranno in massa, indipendentemente dalle prestazioni della concorrenza.