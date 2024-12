Snapdragon X Elite sbarca sui primi mini PC

Geekom, un'azienda specializzata in computer compatti, si appresta a lanciare sul mercato il primo mini PC consumer equipaggiato con il processore Snapdragon X Elite di Qualcomm.

Al momento, nonostante non sia stata fissata una data di lancio ufficiale né confermata l'esistenza del dispositivo, è stata diffusa un'immagine tramite Weibo che mostra un elegante chassis in alluminio dotato di porte USB-A, jack audio e un pulsante di accensione frontale. Questo sviluppo è particolarmente rilevante, considerando che Qualcomm aveva precedentemente proposto un kit per sviluppatori Snapdragon X Elite, il quale non ha mai raggiunto una distribuzione commerciale. Sarebbe quindi la prima volta che un mini PC armato con questa tecnologia viene proposto al grande pubblico.

La presenza di Geekom in questo segmento di mercato potrebbe introdurre una nuova era per i computer di piccole dimensioni, soprattutto se si considera la natura conveniente dei precedenti prodotti dell'azienda. Nonostante il possibile costo premium del nuovo modello Snapdragon X Elite, si vocifera dell'introduzione di un'alternativa più economica, con Snapdragon X Plus, che potrebbe ampliare ulteriormente la serie "QS" di Geekom.

La domanda fondamentale resta se i consumatori opteranno per i mini PC basati su Arm in sostituzione dell'architettura x86 tradizionale. Questa transizione è supportata dalle recenti ottimizzazioni per sviluppatori che stanno rendendo i laptop con Snapdragon più competitivi in termini di app compatibilità e prestazioni.

Nonostante il lento progresso, i PC "Copilot+" di Qualcomm hanno ricevuto elogi per la loro efficienza, evidenziando i vantaggi della tecnologia Arm rispetto a produttori più consolidati come Intel e AMD, specialmente nei laptop ultraportatili. Tuttavia, secondo i dati di mercato del terzo trimestre del 2024, Qualcomm ha catturato meno dell'uno percento delle spedizioni totali di PC.

La transizione verso l'architettura ARM rappresenta una delle evoluzioni più intriganti nel campo dei mini PC. Originariamente progettata per l'uso in dispositivi mobili, l'architettura ARM è conosciuta per il suo basso consumo energetico e l'efficienza, caratteristiche che stanno trovando nuova vita nei laptop, prima, e ora nei mini PC.

L'uso crescente di processori ARM nei mini PC è stimolato anche dall'aumento della compatibilità delle applicazioni e delle prestazioni, grazie agli sforzi continui da parte degli sviluppatori software. Secondo gli esperti, questa è solo l'inizio di una trasformazione che potrebbe vedere l'ARM diventare una forza dominante anche nel settore dei computer desktop e laptop. Apple, ad esempio, offre il suo mini PC con CPU ARM da diverse generazioni di prodotto.