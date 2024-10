Qualcomm cancella il suo mini PC con Snapdragon X Elite

Qualcomm ha annunciato la cancellazione del suo Snapdragon Dev Kit, il mini PC equipaggiato con chip Snapdragon X Elite. L'azienda, in una mail inviata agli acquirenti, ha dichiarato che il prodotto non ha soddisfatto i suoi "consueti standard di eccellenza".

Per coloro che hanno preordinato il Dev Kit, Qualcomm ha assicurato un rimborso completo. Sorprendentemente, anche i pochi che hanno ricevuto l'unità potranno tenerla e ricevere un rimborso, senza necessità di restituzione.

Lo Snapdragon Dev Kit era destinato principalmente agli sviluppatori, e la sua cancellazione non segna la fine dell'impegno di Qualcomm nel mercato dei mini PC. Il CEO Cristiano Amon ha pubblicamente confermato che sono in arrivo altri mini PC basati su Snapdragon X. Durante il Computex, Amon ha annunciato che il chipset sarà disponibile in una vasta gamma di fattori di forma, inclusi i sistemi all-in-one.

Semplicemente, in futuro questi dispositivi non saranno prodotti direttamente da Qualcomm. L'azienda sembra intenzionata a lasciare agli OEM il compito di realizzare i dispositivi basati sui suoi chip, concentrandosi sulla fornitura di tecnologia piuttosto che sulla produzione di hardware di consumo.

Per gli sviluppatori interessati a lavorare con Windows su Snapdragon, Qualcomm ha suggerito di interagire attraverso Discord o di visitare il portale per sviluppatori sul sito web dell'azienda. Inoltre, per coloro che desiderano sviluppare applicazioni AI per PC di nuova generazione, è disponibile il Qualcomm Device Cloud (QDC).