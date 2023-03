Vi informiamo che Yeppon ha reso disponibile una serie di offerte relative agli innovativi Smart Monitor di Samsung, vale a dire prodotti che non si limitano ad essere dei semplici monitor per PC, ma anche periferiche con cui accedere a internet, con tutti i vantaggi derivanti da questa funzione.

Essendo un’iniziativa dedicata soltanto a questi prodotti a marchio Samsung, ad oggi l’unico produttore a realizzare monitor smart, non aspettatevi numerose proposte. Sarà infatti la percentuale di sconto ad essere l’elemento cardine di questa promozione, che terminerà il 31 marzo. Nonostante sia questa la data di scadenza, è importante notare che lo sconto sul Smart Monitor M7 (S32BM700) scadrà già il 19 marzo, pertanto se siete interessati a questo modello da 32″ non dovreste indugiare troppo. Il modello da 32″ è inoltre quello che gode del maggior risparmio, visto che può essere acquistato a soli 289,99€ invece di 439,00€.

Come anticipato, gli Smart Monitor Samsung sono periferiche molto versatili e con innumerevoli vantaggi rispetto a un monitor classico. Consentono di accedere a una vasta gamma di applicazioni e servizi online direttamente dal monitor, il che significa che potete utilizzarlo per guardare Netflix, YouTube, Prime Video e navigare sul web senza la necessità di collegarlo al PC.

Un’esperienza simile a una smart TV, anche per quanto riguarda la risoluzione d’immagine che, nel caso del modello S32BM700, può essere impostata fino al 4K. Le funzionalità smart non compromettono quindi la qualità tipica dei pannelli Samsung, con immagini nitide e colori accurati.

Gli Smart Monitor Samsung fungono anche da HUB, pertanto potete connettere tutti i vostri dispositivi sulla stessa rete e farli comunicare tra loro. Insomma, sarà come avere sulla scrivania tutto ciò che vi serve per lavorare o per intrattenervi nel tempo libero occupando solo lo spazio richiesto dal monitor.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Yeppon dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

