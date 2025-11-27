Il Samsung QE75QN74FATXZT Neo QLED 4K è ora disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di 1.247€ invece di 1.799€. Questo gioiello tecnologico del 2025 vi conquisterà con il processore NQ4 AI Gen2, la tecnologia Quantum Matrix Slim con Mini LED per contrasti ultra definiti e l'OTS Lite per un audio surround 3D immersivo. Non lasciatevi sfuggire questa occasione su Amazon con uno sconto di 552€ per portare a casa un televisore da 75 pollici con Gaming Hub e Smart Hub integrati!

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Samsung Smart TV 75'', chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung QE75QN74FATXZT è la scelta ideale per chi cerca un'esperienza di intrattenimento domestico di altissimo livello. Con uno sconto del 31% che porta il prezzo a 1247€, questo televisore Neo QLED rappresenta un investimento perfetto per le famiglie numerose e gli appassionati di cinema che desiderano trasformare il proprio salotto in una vera sala cinematografica. La tecnologia Quantum Matrix Slim con Mini LED offre contrasti ultra definiti e colori realistici che vi cattureranno in ogni scena, mentre il processore NQ4 AI Gen2 ottimizza automaticamente immagine e suono per un'esperienza sempre perfetta, indipendentemente da cosa state guardando.

Questo modello si rivela particolarmente indicato per i gamer grazie al Motion Xcelerator 144 Hz che garantisce immagini fluide e responsive, e al Gaming Hub che semplifica l'accesso ai vostri titoli preferiti. Gli amanti dello streaming apprezzeranno lo Smart Hub che organizza tutti i contenuti in un'unica interfaccia intuitiva, mentre chi possiede un ecosistema di dispositivi smart trarrà vantaggio dall'integrazione SmartThings per controllare tutto direttamente dalla TV. L'audio OTS Lite con effetto 3D surround completa l'offerta, creando un coinvolgimento sonoro che vi immergerà totalmente nei vostri contenuti preferiti, rendendo ogni visione un'esperienza memorabile.

Il Samsung QE75QN74FATXZT Neo QLED 4K è dotato del processore NQ4 AI Gen2 che migliora automaticamente la qualità delle immagini con l'upscaling 4K. La tecnologia Quantum Matrix Slim con Mini LED garantisce contrasti definiti e luminosità superiore, mentre l'OTS Lite offre un audio surround 3D immersivo.

