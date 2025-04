Samsung ti offre il Galaxy S25 senza pagarlo: ecco il trucco

Samsung ha rilasciato un'incredibile promozione che vi permette di ottenere gratuitamente uno dei suoi ultimi smartphone, il Galaxy S25 o il Galaxy A56. Per accedere a questa offerta esclusiva, è necessario acquistare uno dei monitor della serie Odyssey, selezionati tra i modelli in promozione. Questa è un’opportunità imperdibile per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco o di lavoro con uno dei migliori monitor e, allo stesso tempo, ricevere uno smartphone di ultima generazione senza costi aggiuntivi. Inoltre, per rendere l'offerta ancora più vantaggiosa, Samsung vi offre anche un sconto immediato di 150€ inserendo il codice "NEWGAMING" al momento dell’acquisto.

Galaxy S25 e A56, ecco come ottenerli gratis

I monitor coinvolti nella promozione sono tre, due con schermo da 27 pollici e uno con un ampio display ultrawide da 49 pollici, perfetti per il gaming e il multitasking. Questi modelli si distinguono per tecnologie importanti, alta frequenza di aggiornamento e colori vividi, caratteristiche che migliorano sensibilmente la qualità dell’esperienza visiva. L’offerta è valida fino al 22 aprile, quindi avete tempo limitato per approfittarne. Dopo l'acquisto, per ottenere il vostro smartphone gratuito, sarà necessario registrare il prodotto su Samsung Members, seguendo la procedura indicata sul sito ufficiale.

La serie Odyssey è pensata per chi cerca prestazioni elevate e un’esperienza immersiva. Grazie alla combinazione di risoluzione elevata, tempi di risposta ridotti e design innovativo, questi monitor sono ideali sia per i videogiocatori più esigenti che per coloro che necessitano di uno schermo ampio e performante. Con l’aggiunta dello sconto di 150€ e della possibilità di ricevere uno smartphone senza alcuna spesa extra, questa promozione si rivela conveniente.

Se volete approfittare di questa offerta, il consiglio è di non attendere troppo: la disponibilità potrebbe esaurirsi rapidamente. Ricordate di completare l'acquisto entro il 22 aprile e di effettuare la registrazione su Samsung Members per ricevere il vostro smartphone in omaggio. Un’occasione così vantaggiosa non si presenta spesso, quindi non lasciatevela sfuggire!

