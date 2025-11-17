Se il vostro iPhone o iPad sta esaurendo lo spazio di archiviazione, l'unità SanDisk con USB Type-C da 1 TB è la soluzione perfetta per voi. Disponibile su Amazon a 111,99€, questa chiavetta vi permette di espandere la memoria dei vostri dispositivi Apple e computer, con velocità di trasferimento fino a 150 MB/s. L'unità SanDisk da 1 TB a 111,99€ è perfetta per espandere la memoria di iPhone e iPad. Grazie all'app SanDisk potrete eseguire backup automatici e recuperare facilmente foto e video importanti, senza dover eliminare nulla dai vostri dispositivi.

L'unità SanDisk con USB Type-C da 1 TB è la soluzione ideale per chi utilizza quotidianamente iPhone, iPad, MacBook e altri dispositivi con porta USB-C e si trova costantemente a dover gestire lo spazio di archiviazione. È particolarmente consigliata a creator di contenuti, fotografi e videomaker che hanno bisogno di liberare velocemente la memoria dei loro dispositivi senza rinunciare ai file originali. Perfetta anche per chi viaggia frequentemente e desidera avere sempre con sé una copia di sicurezza dei propri dati più importanti, questa unità vi permetterà di continuare a scattare foto e registrare video senza il timore di esaurire lo spazio disponibile.

Con 1 TB di capacità e velocità di trasferimento fino a 150 MB/s, questo dispositivo soddisfa l'esigenza di chi cerca prestazioni elevate in uno storage portatile compatto. La funzione di backup automatico tramite l'app dedicata vi garantirà la tranquillità di avere sempre al sicuro i vostri contenuti più preziosi, mentre il sistema di recupero dati vi proteggerà da eventuali cancellazioni accidentali. Il design pensato appositamente per l'ecosistema Apple e il colore Maritime Blue rendono questa unità un accessorio elegante e funzionale che si integra perfettamente con il vostro dispositivo.

SanDisk Unità per telefono con USB Type-C 1 TB è la soluzione ideale per espandere lo storage dei vostri dispositivi moderni. Con velocità di trasferimento fino a 150 MB/s, questa unità vi permetterà di archiviare fino a 1 TB di foto, video e documenti senza dover eliminare nulla dai vostri smartphone, tablet o computer.

Con un prezzo di 111,99€ su Amazon, vi consigliamo questo prodotto per il suo backup automatico, la funzione di recupero dati e il design elegante Maritime Blue perfettamente integrato con l'ecosistema Apple. Un investimento intelligente per chi non vuole più preoccuparsi dello spazio.

