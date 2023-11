Sapevate che si possono fare password con le emoji? Ecco come usarle

Molti odiano le password: richiedono tempo per essere inserite e sono difficili da ricordare, soprattutto quando devono includere numeri, simboli e lettere maiuscole.

Tuttavia, utilizzare la stessa password ovunque o optare per password semplici le rende vulnerabili agli hacker. Ecco, quindi, un approccio insolito che unisce facilità di immissione, facilità di memorizzazione e, soprattutto, sicurezza: l'uso degli emoji, ovvero le emoticon che spesso utilizziamo nelle chat e nei post.

Gli emoji sono diventati simboli standard su computer e smartphone, essendo parte dello standard Unicode. Pertanto, possono essere utilizzati nei testi, password comprese.

Ecco perché potreste considerare di usare gli emoji nelle tue password:

1. Complessità: Grazie all'ampia varietà di emoji standardizzati (oltre 3.600), si può ridurre la lunghezza delle password a metà. Poiché gli hacker devono gestire molte più varianti con l'uso degli emoji, le password diventano più sicure.

2. Facilità di memorizzazione: Le frasi logiche basate sugli emoji sono più facili da ricordare rispetto alle complesse combinazioni di lettere, numeri e simboli.

3. Sicurezza: Gli hacker non usano attacchi basati su briteforce con gli emoji, il che li rende una scelta sicura.

Tuttavia, ci sono alcuni svantaggi da considerare:

1. Non tutti i servizi accettano password con emoji.

2. Gli emoji possono essere più difficili da inserire su computer desktop rispetto ai dispositivi mobili.

3. Le tastiere dei dispositivi mobili spesso mostrano gli emoji più recenti in cima all'elenco, potenzialmente compromettendo la sicurezza.

Un compromesso potrebbe essere aggiungere uno o due emoji a una password alfanumerica. Tuttavia, è sempre consigliabile utilizzare anche un gestore di password e l'autenticazione a due fattori (2FA) per una maggiore sicurezza.

Per inserire password con emoji, il metodo dipende dal dispositivo e dal sistema operativo.

In Windows 10 o 11, si preme contemporaneamente il tasto Windows + il punto per aprire la tabella degli emoji in qualsiasi campo di immissione. In molti layout di tastiera funziona anche la combinazione di tasti Windows + ;.

In macOS, la tabella degli emoji è disponibile in qualsiasi applicazione scegliendo Modifica → Emoji e simboli. Per aprire la tabella usando la tastiera, tieni premuti contemporaneamente Comando + Ctrl + Barra spaziatrice.

In Linux Ubuntu (versione 18 e successive), è possibile immettere gli emoji facendo clic con il pulsante destro del mouse nel campo di immissione e selezionando "Inserisci emoji dal menu di scelta rapida". Per richiamare la tabella dalla tastiera, proprio come in Windows, si preme contemporaneamente Windows + punto.