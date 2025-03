Sapphire compie l'incredibile aggiungendo un connettore a 16-pin sulla RX 9070 XT

La sfida del design nei connettori di alimentazione per schede grafiche di fascia alta sta trovando soluzioni sempre più innovative, con Sapphire che propone un approccio rivoluzionario nella sua nuova RX 9070 XT Nitro+. La scheda grafica introduce un'implementazione elegante e discreta del connettore 16-pin (12VHPWR/12V-2x6), tecnologia finora raramente vista nei prodotti AMD. Con un backplate rimovibile magneticamente e un sistema di gestione cavi interno, Sapphire ridefinisce l'estetica delle GPU moderne, puntando su un design pulito che nasconde completamente i cavi di alimentazione alla vista.

Design rivoluzionario: la GPU che nasconde i propri cavi

L'innovazione principale della Sapphire Nitro+ RX 9070 XT risiede nella posizione del connettore di alimentazione, completamente nascosto all'interno della scheda stessa. Rimuovendo il backplate magnetico, gli utenti accedono al connettore 16-pin posizionato sul bordo destro del PCB, adiacente a un'ampia apertura sopra la ventola destra, progettata specificamente per ospitare il cavo.

Questo approccio consente di instradare i cavi di alimentazione sotto la scheda grafica, eliminando l'antiestetico effetto dei fili che pendono dal lato. Il risultato è un aspetto eccezionalmente pulito che distingue la RX 9070 XT Nitro+ da qualsiasi altra GPU sul mercato.

Competizione nel campo dell'estetica minimalista

Mentre la Gigabyte RTX 4090 Windforce V2 offre connettori 16-pin ad angolo laterale, manca di un sistema che copra completamente i cavi. L'unica vera alternativa al design "senza cavi" della RX 9070 XT Nitro+ proviene dalla serie BTF di Asus, che utilizza un connettore proprietario simile a un'interfaccia PCI sul fondo della scheda.

Tuttavia, il design di Asus presenta limitazioni significative di compatibilità, funzionando esclusivamente con schede madri dotate dello stesso standard proprietario. Il design di Sapphire, al contrario, mantiene la compatibilità universale pur offrendo un'estetica superiore.

L'innovazione senza compromessi sulla sicurezza è la chiave del design Sapphire.

Sicurezza ripensata per evitare problemi termici

Consapevole dei problemi di fusione del connettore 16-pin riscontrati in numerose RTX 4090 e persino nelle più recenti RTX 5090, Sapphire ha implementato una soluzione preventiva. La scheda include una coppia di fusibili installati accanto al connettore, progettati per intervenire prima che il connettore stesso possa subire danni.

Questa attenzione alla sicurezza rappresenta una risposta diretta ai timori degli utenti riguardo l'affidabilità del nuovo standard di alimentazione, dimostrando come l'estetica non debba mai compromettere la funzionalità.

Un precursore nel panorama AMD

La RX 9070 XT Nitro+ segna un punto di svolta, essendo la prima GPU della serie RX 9070 a utilizzare un connettore di alimentazione 16-pin. Sebbene non sia in assoluto la prima scheda AMD con questa caratteristica (primato che spetterebbe alla ASRock RX 7900 XTX WS), rappresenta comunque un'eccezione nel panorama attuale.

La maggior parte delle versioni partner delle RX 9070 e RX 9070 XT continuerà a utilizzare configurazioni più tradizionali con due o tre connettori 8-pin, rendendo la soluzione di Sapphire particolarmente distintiva.

Specifiche tecniche di eccellenza

Al di là dell'innovativo sistema di gestione dei cavi, la RX 9070 XT Nitro+ si presenta come una scheda grafica triple-fan e triple-slot con schema cromatico argentato. Posizionata come modello di punta nella gamma Sapphire, la scheda implementa la tecnologia di raffreddamento Tri-X con heat pipe composite ottimizzate.

L'alimentazione è gestita da un sistema a 16 fasi installato su un PCB in rame ad alta densità termica, composto da 12 strati di rame 2oz. Le prestazioni sono garantite da frequenze di clock che raggiungono i 3.060 MHz per il boost clock e 2.520 MHz per il Game clock.

La struttura include un telaio in acciaio laminato a freddo per migliorare la durabilità e fornire protezione aggiuntiva. Sapphire fornisce anche una staffa di supporto a L per prevenire il fenomeno del GPU sag, comune nelle schede di grandi dimensioni.