Sapphire, la nuova Radeon RX 5700 XT è completamente fanless

Sapphire (come indicato da Coelacanth Dream) ha presentato la sua nuova scheda grafica GPRO X070, equipaggiata con 8GB di memorie GDDR6. Il dispositivo, basato sulla AMD Radeon RX 5700 XT, si rivolge ad utenti che utilizzano carichi di lavoro grafici intensi di livello professionale. La GPRO X070 è dotata di un sistema di raffreddamento passivo costituito da un dissipatore imponente con quattro heatpipe. Sapphire ha progettato specificamente la scheda grafica a doppio slot per sistemi di elaborazione con più GPU, quindi fa affidamento sul flusso d’aria attivo del sistema per mantenere freschi i componenti. Con un peso di 800g, la scheda grafica ha le dimensioni di 281,94×133,75×34,5 mm.

Il chip Navi 10 che risiede all’interno della GPRO X070 8GB GDDR6 fornisce 40 Compute Unit, che ammontano a 2.560 shader in totale. Identica alla Radeon RX 5700 XT, la GPRO X070 è anche dotata di 8GB di memoria GDDR6 su un bus di memoria a 256 bit. I moduli continuano a funzionare a 14Gb/s per offrire una larghezza di banda massima di 448GB/s. Sapphire ha implementato un sistema dual-BIOS che consente di avere le frequenze di clock di riferimento scelte da AMD (base clock di 1.605 MHz, game clock di 1.755 MHz e boost clock di 1.905 MHz) o attivare una “modalità efficienza” che riduce il base clock a 1.500 MHz, game clock a 1.700 MHz e boost clock a 1.750 MHz.

Mentre la Radeon RX 5700 XT standard è dotata di un TDP da 225W, la GPRO X070 ha un consumo energetico inferiore a 180W. Oltre allo slot PCIe, la scheda grafica riceve l’alimentazione da un connettore di alimentazione PCIe a 8 pin e uno a 6 pin. Nonostante sia un prodotto dedicato all’elaborazione grafica, la GPRO X070 offre tre uscite video. Infatti, sono presenti una porta HDMI e tre DisplayPort. A causa della natura della scheda grafica, coloro che sono interessati all’acquisto dovranno contattare direttamente Sapphire per un preventivo.