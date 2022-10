Il secondo Prime Day dell’anno è iniziato, portando tantissime offerte per ogni categoria di prodotti disponibile su Amazon. Tra gli sconti più interessanti vi sono quelli dedicati alle schede madri, una componente fondamentale nel mondo dell’hardware.

In particolare, tra le offerte è disponibile la scheda madre MAG B660 Tomahawk di MSI, che in questi giorni viene venduta a 194,99€. Si tratta di uno sconto del 24% rispetto al prezzo originario di 258,00€, quindi un’occasione davvero imperdibile.

La MAG B660 Tomahawk è una scheda madre ATX ad alte prestazioni e pensata per il gaming; supporta infatti i processori Intel Core di 12a generazione, permettendovi di far girare qualsiasi titolo sul mercato con impostazioni grafiche elevate.

Grazie ai doppi connettori di alimentazione a 8 pin e la tecnologia Core Boost, la scheda madre è infatti capace di sostenere carichi di potenza della CPU molto pesanti. Anche i giochi più impegnativi non vi daranno alcun problema ma, se vi dovesse servire, avrete modo di applicare l’overclocking alla memoria per migliorarne ulteriormente le prestazioni.

Nonostante riesca a far girare anche i giochi più pesanti, la MAG B660 Tomahawk di MSI rimarrà sempre fresca, essendo dotata di un dissipatore di calore esteso e di pad termici da 7W/mK. Il tutto è supportato dalla connettività Wifi 6 e da un controller LAN da 2.56Gbps, che vi permetteranno di giocare in mutiplayer online senza aver mai paura di crashare.

