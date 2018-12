Scheda video Intel Xe? C’è chi la immagina così

Le schede video dedicate di Intel arriveranno nel 2020 e anche se ancora non c’è alcuna informazione concreta – se non il nome in codice dell’architettura (Intel Xe) – molti appassionati non vedono l’ora di vedere i frutti del lavoro di Raja Koduri e del suo Core and Visual Computing Group.

C’è così tanta attesa che in Rete un appassionato di disegno 3D ha provato a immaginare le fattezze della futura scheda video della casa di Santa Clara. E chissà che questa non s’ispiri per mettere a punto il prodotto che arriverà sul mercato.

L’artista, Cristiano Siqueira, ha pensato a una scheda video Intel con un design simile a quello degli SSD PCIe Optane, basati su memoria 3D XPoint. Abbiamo un dissipatore che copre totalmente il PCB, con un design “blower” a singola ventola. Sul corpo nero, in un materiale che sembra l’alluminio anodizzato, ecco spuntare tanti LED di colore blu. Chissà, magari RGB.

A completare il tutto un backplate con il logo Xe, due connettori di alimentazione ausiliaria e quattro porte posteriori, che potrebbero essere delle DisplayPort. Ovviamente è solo un’idea di un appassionato, nulla di concreto, ma ha riscosso l’apprezzamento dell’account Twitter Intel Graphics e alcuni dipendenti dell’azienda. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe una scheda video Intel fatta così?