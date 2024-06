Sconti di metà anno Xiaomi: 5 prodotti DA NON PERDERE!

Con l'arrivo della metà dell'anno in corso, Xiaomi ha pensato bene di lanciare una nuova promozione che di sicuro interesserà tutti gli appassionati di tecnologia. Parliamo nello specifico di una serie di offerte disponibili sul suo store officiale che permette di risparmiare su moltissimi prodotti di tipo diverso, grazie a degli sconti già disponibili: sarà possibile approfittarne fino alle 09:59 dell'1 luglio 2024.

Scopriamo quindi 5 fra le migliori offerte che potete trovare sullo store ufficiale di Xiaomi, azienda nota per offrire prodotti dal rapporto qualità-prezzo elevatissimo.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite è uno fra i migliori purificatori d'aria avanzati progettato per migliorare la qualità dell'aria domestica. Con una capacità di filtraggio del 99,97% di particelle fino a 0,3 μm, è ideale per rimuovere polvere, polline, peli di animali domestici, fumo e altri allergeni, dettaglio non da poco con l'inizio dell'estate! La sua potente velocità di purificazione raggiunge un CADR di 360 m³/h, garantendo aria pulita in ambienti fino a 43 m². Il filtro a triplo strato, che include un componente in carbone attivo, è particolarmente efficace nell'eliminare odori e gas nocivi come i VOC. Attualmente potete farlo vostro a soli 149,99€ invece di 199,99€ grazie ai nuovi saldi Xiaomi!

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 è perfetto per chi cerca un tablet versatile e potente, progettato per soddisfare le esigenze sia professionali che di intrattenimento. Dotato di un display WQHD+ da 11 pollici con una frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz, offre un'esperienza visiva ottima. L'alta risoluzione da 2,8K e la fedeltà dei colori permettono di valorizzare ogni dettaglio, rendendolo ideale per la creazione di contenuti e il consumo di media, con il SoC Snapdragon 870 che si occupa di garantire fluidità in ogni contesto. La batteria da 8.840 mAh assicura fino a 16 ore di riproduzione video e si ricarica rapidamente grazie alla tecnologia da 33 W. Potete acquistarlo sul sito ufficiale di Xiaomi per soli 359,90€ al posto di 399,90€.

Xiaomi Smart Camera C300

Xiaomi Smart Camera C300 è una telecamera di sicurezza avanzata perfetta per chi cerca una qualità dell'immagine super nitida in 2K e funzionalità AI aggiornate. Grazie all'ampia apertura f1.4 permette l'ingresso di una maggiore quantità di luce per immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione, permettendo un'ottima visione a colori. Non mancano feature particolarmente comode come il rilevamento umano dell'AI, che utilizza il deep learning per filtrare i falsi allarmi e migliorare la precisione. Con la visualizzazione panoramica a 360° copre intere aree senza punti ciechi, e non manca la possibilità di effettuare chiamate vocali bidirezionali per conversazioni in tempo reale, assieme al supporto a Google Home e Alexa. Potete attualmente acquistarla a 29,99€ invece di 59,99€ grazie alle nuove offerte.

Xiaomi Robot Vacuum E12

Xiaomi Robot Vacuum E12 è uno fra i migliori robot aspirapolvere versatile e completo, progettato per offrire una pulizia efficiente e intelligente della tua casa. Troviamo una ventola di aspirazione da 4.000 Pa, con 4 livelli di aspirazione facilmente regolabili per combattere polvere e residui. Con il percorso di pulizia a zig-zag e i suoi sensori adatti a ogni ambiente aumenta l'efficienza al massimo. Non mancano poi notifiche vocali, per il controllo in tempo reale delle operazioni, e la possibilità di controllare il robot attraverso Mi Home. Nonostante il prezzo contenuto, garantisce ottime performance anche dal punto di vista del lavaggio, con 3 livelli di flusso regolabili e la rimozione del cassetto semplificata: è in grado di pulire fino a 110 minuti di fila. Incredibile ma vero: è disponibile a soli 99,99€ invece di 239,99€.

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro è uno smartphone dalle prestazioni elevate, pensato per offrire un'esperienza utente senza compromessi. Con una fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) e stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) garantisce scatti nitidi e stabili, e non mancano anche una ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. Il display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz offre un'esperienza visiva fluida e coinvolgente, con una luminosità massima di 1300 nit e una gamma di colori DCI-P3 al 100%. Al suo interno troviamo il processore MediaTek Helio G99-Ultra a 6 nm con una velocità massima di 2,2 GHz. Presenta fino a 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione che lo rendono ottimo per multitasking e archiviazione di moltissimi file e app. Grazie alle nuove offerte potete acquistarlo a 299,90€ invece di 329,90€.

