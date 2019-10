Sconti fino al 40% su Monitor e Portatili HP da Monclick

Approfitta delle Super Offerte fino al 40% su PC desktop, notebook, monitor, PC workstation e PC All-in-One. Scoprile tutte!

Nell’attesa che arrivino i tanto attesi saldi del Black Friday di fine novembre, Monclick continua a deliziarci con ottime promozioni su diversi settori tecnologici stuzzicandoci, nel caso di oggi, con delle ottime offerte dedicate ai prodotti marchio HP. Dopo le promozioni della scorsa settimana (e ancora attive, quindi approfittatene!) dedicate alle TV LED, QLED e OLED al 40% di sconto ed a tasso zero, è oggi il turno dei monitor e dei portatili HP, venduti dal portale con sconti fino al 40% del prezzo originale!

Le promozioni sono numerose, e molte di esse portano a prezzi accessibili prodotti originariamente ben più salati dal punto di vista del prezzo, come è il caso dell’ottimo notebook Elitebook 850 g5, stiloso e perfomante è un prodotto ottimo per chi è alla ricerca di un portatile che sia perfetto tanto per il lavoro che per le attività di tutti i giorni. Realizzato in alluminio, questo laptop ultra-sottile è supportato da un processore quad-core Intel Core di ottava generazione e da una scheda grafica integrata Intel UHD Graphics ed è oggi disponibile all’ottimo prezzo di 1.316,99€ rispetto ai ben più onerosi 2.228,99€, con un risparmio del 41% sul prezzo originale! Fidatevi: è un affare!

Di seguito abbiamo selezionato per voi una serie di prodotti HP in offerta su Monclick. Per l’offerta completa, come sempre, non dovrete far altro che cliccare sul banner sottostante.

