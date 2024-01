MINIMO STORICO su LG Gram 17Z90R! Oggi vi costa solo 1.399€

LG Gram 17Z90R è un portatile eccezionale e ora potete acquistarlo al prezzo più basso di sempre su Amazon! Questo portatile di fascia alta certificato Intel EVO vi offrirà un'esperienza visiva di alto livello con il suo display IPS 17 pollici con risoluzione Quad HD, mentre con un processore Intel Core i7 di 13a generazione e una RAM da 16 GB DDR5, le prestazioni saranno fulminee. Grazie a uno sconto del 33% il portatile può essere acquistato a 1399€ anziché 2099€!

LG Gram 17Z90R, chi dovrebbe acquistarlo?

LG Gram 17Z90R è l'ideale per gli amanti della tecnologia in cerca di prestazioni di fascia alta senza compromessi sulla portabilità. Dedicato a professionisti itineranti, creativi digitali e studenti universitari esigenti, questo laptop certificato Intel EVO pesa solo 1350 grammi, nonostante le dimensioni derivanti dallo schermo 17 pollici. Ottime anche l'autonomia fino a 16 ore garantita dalla batteria da 80Wh e l'affidabilità, certificata da standard militari MIL-STD 810 G.

Lo schermo Quad HD 17 pollici e l'esclusivo sistema audio DTS:X Ultra di LG Gram offrono un'incredibile qualità anche per la fruizione di contenuti. Il tutto è racchiuso in un design elegante e in uno chassis che non teme l'usura del tempo né i viaggi più impegnativi.

L'LG Gram 17Z90R è perfetto per chi cerca prestazioni e portabilità. Dotato di un potente processore Intel Core i7-1360P di 13a Generazione con 12-Core e frequenza massima fino a 5GHz, si accompagna a 16GB di RAM DDR5 e a un ampio SSD da 1TB. Il comparto grafico è affidato all'Intel Iris Xe, il tutto in soli 1350 grammi.

Con un prezzo senza precedenti di 1399€, scontato del 33% rispetto al prezzo di listino di 2099€, questa offerta è l'occasione perfetta per chi vuole acquistare un portatile di fascia alta affidabile, performante e leggero, risparmiando.

