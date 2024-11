SCONTO BLACK FRIDAY sul Razer Nommo V2: audio immersivo a portata di mano! - 24%

Con l'inizio della settimana del Black Friday su Amazon, le offerte imperdibili non si fanno attendere. Tra queste, spicca il Razer Nommo V2, ora disponibile a soli 199,99€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo più basso recente di 263,84€. Un'opportunità da non perdere per chi desidera elevare la propria esperienza di gioco con un sistema audio di alta qualità.

Razer Nommo V2, chi dovrebbe acquistarlo?

Razer Nommo V2 è un sistema di altoparlanti da gaming per PC 2.1 full range, dotato di un subwoofer wireless. I driver full range da 3" con punte di fase in alluminio garantiscono un'acustica naturale e cristallina, offrendo una riproduzione fedele dei suoni e una chiarezza ottimale. Il subwoofer rivolto verso il basso, con un driver da 5,5", assicura bassi profondi e potenti, per vibrazioni che si possono sentire e percepire.

L'illuminazione Razer Chroma RGB a proiezione posteriore amplifica l'immersività della postazione, permettendo di scegliere tra schemi infiniti e migliorare l'esperienza di gioco con effetti di luce dinamici. La tecnologia THX Spatial Audio offre una gamma sonora estesa e realistica, con un audio surround 7.1 eccezionalmente accurato, che dà vita a film, giochi e musica.

La compatibilità multipiattaforma è un altro punto di forza del Razer Nommo V2. È possibile utilizzarlo tramite USB su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, o via Bluetooth con dispositivi mobili o Nintendo Switch, garantendo un audio potente e posizionale su diverse piattaforme. Inoltre, è compatibile con il Razer Wireless Control Pod (venduto separatamente), che consente un controllo totale delle impostazioni come volume ed equalizzazione, rendendo l'esperienza ancora più comoda e personalizzata.

Questa offerta rappresenta un'opportunità unica per migliorare la propria postazione da gaming con un sistema audio di alta qualità a un prezzo competitivo. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di acquistare il Razer Nommo V2 a soli 199,99€ durante la settimana del Black Friday su Amazon.

Vedi offerta su Amazon