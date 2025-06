Se siete alla ricerca di un portatile professionale che unisca prestazioni elevate, autonomia eccezionale e un design raffinato, l'attuale offerta su Amazon del nuovo Apple MacBook Pro 14.2'' con chip M4 Pro rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. Il modello 2024 è disponibile a soli 2.499€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo consigliato di 2.999€, rendendolo estremamente competitivo per chi desidera un dispositivo di fascia alta.

Apple MacBook Pro 14.2" M4 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Pro da 14 pollici con chip M4 Pro integra una CPU a 14 core e una GPU a 20 core, garantendo una potenza di calcolo impressionante, ideale per flussi di lavoro impegnativi come lo sviluppo software, la post-produzione video e il rendering 3D. Le app professionali, da Adobe Creative Cloud a Microsoft 365, beneficiano pienamente dell'ottimizzazione nativa su macOS, offrendo una fluidità senza compromessi.

Uno dei punti di forza è il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, capace di raggiungere 1600 nit di luminosità di picco, con una resa cromatica straordinaria e neri profondi, perfetto per chi lavora con contenuti visivi ad alta fedeltà. Completano la dotazione 24GB di memoria unificata e un veloce SSD da 1TB, offrendo spazio e velocità a volontà.

Il design in nero siderale conferisce al MacBook un aspetto elegante e professionale, mentre la batteria da 22 ore di autonomia vi permette di lavorare o creare ovunque senza preoccuparvi della ricarica. La dotazione di porte è completa: tre Thunderbolt 5, HDMI, slot SDXC, jack audio e ricarica MagSafe 3, con supporto fino a due monitor esterni.

Non mancano infine soluzioni avanzate per privacy e sicurezza, come la crittografia dei dati con FileVault e il supporto a Dov'è per localizzare il dispositivo. In sintesi, il nuovo MacBook Pro M4 Pro è pensato per chi pretende il massimo, sia in ambito creativo che produttivo. Approfittare di questa offerta a soli 2.499€ significa investire in un prodotto professionale che definisce nuovi standard di efficienza e potenza. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon