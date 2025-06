Se state cercando una soluzione di archiviazione che vada ben oltre un semplice disco rigido esterno, il NAS UGREEN NASync DXP4800 Plus rappresenta una scelta ideale per voi. Questo prodotto non solo offre un’enorme capacità di archiviazione, ma garantisce anche un accesso remoto sicuro e funzioni che facilitano la gestione e la protezione dei vostri dati. Attualmente, grazie a due coupon del 15% disponibili su Amazon, potete acquistarlo a un prezzo scontato: vi basterà selezionare entrambe le caselle sotto il prezzo per usufruire dello sconto direttamente al momento del pagamento.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% durante il checkout

UGREEN NASync DXP4800 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Una delle caratteristiche più interessanti di questo ottimo NAS è la sua capacità di archiviazione fino a 112 TB, che vi permette di conservare milioni di foto e decine di migliaia di video senza preoccuparvi mai più dei limiti di spazio. Inoltre, grazie alla porta di rete 10 GbE e alle porte USB da 10 Gbps, il trasferimento dei dati è veloce: potrete effettuare il backup di 1 GB in meno di un secondo, risparmiando tempo prezioso e assicurandovi che i vostri file siano sempre aggiornati e al sicuro.

UGREEN NASync DXP4800 Plus non è solo capiente e veloce, ma anche sicuro. La crittografia protegge i vostri dati, mantenendo il controllo totale su di essi, mentre la gestione flessibile delle autorizzazioni vi consente di collaborare con altri utenti senza rischi per la privacy. Inoltre, il NAS integra un sistema intelligente di organizzazione fotografica basato su intelligenza artificiale, che riconosce volti, scene, oggetti e posizioni, elimina duplicati e vi aiuta a tenere in ordine i vostri album in modo automatico e senza fatica.

Infine, la facilità d’uso è garantita dall’app intuitiva che supporta Windows, macOS, Android, iOS, browser web e smart TV, consentendovi di accedere ai vostri file da qualsiasi dispositivo in modo sicuro e immediato. Ricordate però che i dischi di archiviazione non sono inclusi nel NAS e dovranno essere acquistati separatamente; UGREEN NASync è comunque compatibile con i dischi di marchi noti come Western Digital, Seagate e Toshiba, assicurandovi una grande flessibilità nella scelta. Se volete una soluzione avanzata, sicura e conveniente per archiviare e gestire i vostri dati, questo NAS è sicuramente da prendere in considerazione.

Vedi offerta su Amazon