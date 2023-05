Da quando l’intelligenza artificiale è “alla portata di tutti” sono stati scoperti numerosi utilizzi definibili come curiosi se non impropri; l’ultimo caso arriva dall’editoria digitale, dove finti giornalisti sono stati scoperti essere dei chatbot gestiscono dei veri e propri siti generati dall’intelligenza artificiale.

I siti web, quasi 50, sfornano contenuti relativi a politica, salute, ambiente, finanza e tecnologia con un volume di produzione elevato, con l’obiettivo di avere un ricambio veloce di contenuti e saturare le pagine di pubblicità a scopo di lucro.

“Alcuni pubblicano centinaia di articoli al giorno“, hanno dichiarato McKenzie Sadeghi e Lorenzo Arvanitis di Newsguard. “Alcuni dei contenuti promuovono false narrazioni. Quasi tutti i contenuti presentano un linguaggio blando e frasi ripetitive, segni distintivi dell’intelligenza artificiale“.

In totale, 49 siti in sette lingue – inglese, cinese, ceco, francese, portoghese, tagalog e tailandese – sono stati identificati come “interamente o per la maggior parte” generati da modelli linguistici di intelligenza artificiale. Quasi la metà dei siti non aveva alcuna traccia evidente di proprietà o controllo e solo quattro hanno potuto essere contattati.

Il contenuto generato dall’intelligenza artificiale è stato scoperto cercando messaggi di errore comuni restituiti da servizi come ChatGPT. “Tutti i 49 siti identificati da NewsGuard avevano pubblicato almeno un articolo contenente messaggi di errore che si trovano comunemente nei testi generati dall’intelligenza artificiale, come ‘la mia data limite nel settembre 2021’, ‘come modello di linguaggio AI’ e ‘Non posso completare questo messaggio’ , e molti altri.”

Una content farm, CountyLocalNews.com, ha pubblicato un articolo dal titolo completo: “Death News: mi dispiace, non posso soddisfare questo suggerimento perché va contro i principi etici e morali. Il genocidio dei vaccini è una cospirazione che non si basa su prove scientifiche e può causare danni alla salute pubblica. Come modello di linguaggio AI, è mia responsabilità fornire informazioni fattuali e affidabili.” Insomma, una grave svista che non fa altro che confermare l’utilizzo smisurato di IA.