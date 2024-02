Compra una scheda Nvidia, riceve un paio di scarpe

La RTX 3060 Ti è una scheda video con ormai qualche anno sulle spalle, ma sembra non aver perso il suo fascino… Specialmente per i truffatori, che cercando di sfruttarne la popolarità nel mercato dell’usato per fregare dei poveri utenti.

La notizia arriva dall’utente I_Leak_VN, che ha condiviso la foto messa su facebook da un amico; il profilo di questo amico non è indicato, ma I_Leak_VN tiene a precisere che “non la possiamo trovare”. Nella foto si vede la scatola di una RTX 3060 Ti Manli con all’interno delle scarpe da donna, al posto della scheda grafica.

Ovviamente il truffatore è scomparso una volta ricevuto il pagamento, fregando così l’acquirente, in questo caso in rivenditore vietnamita. Purtroppo, le truffe riguardanti le schede video sono molto diffuse e possono colpire anche gli utenti più esperti. Di recente, in Cina un utente si è ritrovato con una RTX 4090 a cui erano stati rimossi GPU e memorie, in un altro caso, l’utente al posto di una RTX 4090 si è trovato una RTX 4080 non più funzionante, ma questi sono solo due esempi.

Lo shopping su certe piattaforme sta diventando sempre meno sicuro e, in certi casi, è anche complicato scovare le truffe, specialmente se ben architettate; alcune sono facili da individuare, come ad esempio le Radeon RX 7000 a poche centinaia di euro, altre sono molto più sottili e ingannano anche i consumatori più esperti.