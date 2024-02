Apple ingannata, la truffa da 5.000 iPhone falsi finisce male

Due cittadini cinesi, Haotian Sun e Pengfei Xue, entrambi di 33 anni e residenti nel Maryland, sono stati condannati per frode postale e associazione a delinquere finalizzata alla frode postale dopo aver inviato migliaia di iPhone contraffatti ad Apple per la riparazione. Il verdetto è stato emesso da una giuria federale del Distretto di Columbia e il duo potrebbe rischiare un massimo di 20 anni di carcere.

Il Dipartimento di Giustizia ha rivelato che Sun e Xue, insieme a complici senza nome, hanno inviato oltre 5.000 iPhone "non autentici" ad Apple tra maggio 2017 e settembre 2019. Il loro intento era quello di sfruttare il programma di garanzia di un anno di Apple, creando un danno di oltre 3 milioni di dollari al gigante tecnologico.

Il modus operandi prevedeva la spedizione di iPhone contraffatti importati da Hong Kong attraverso le cassette postali di UPS nell'area metropolitana di Washington. Questi dispositivi falsi venivano poi inviati ai negozi Apple o ai rivenditori autorizzati con numeri di serie e/o IMEI alterati. Sun, uno dei responsabili, avrebbe aperto otto cassette postali di UPS Store utilizzando la sua patente di guida del Maryland e la sua tessera universitaria nel 2017.

Lo schema è stato infine scoperto e ha portato all'arresto di Sun e Xue da parte degli ispettori postali statunitensi nel dicembre 2019. Sconteranno la loro pena a partire dal 21 giugno: la pena massima potenziale è di 20 anni per ciascuno, considerando le linee guida statunitensi per le condanne.

Questo non è il primo caso di individui che tentano di truffare Apple attraverso schemi simili. Nel 2019, diverse persone in California sono state incriminate per aver indotto Apple ad accettare quasi 10.000 smartphone e iPad contraffatti, scambiandoli con hardware autentico.

Questo incidente serve a ricordare fino a che punto alcuni individui sono disposti a sfruttare i sistemi di garanzia e le sfide che i giganti tecnologici devono affrontare per combattere queste attività fraudolente.