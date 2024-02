Torri luminose smart Corsair, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 26%

Se volete trasformare il vostro setup da gaming, o la scrivania, con delle torri di LED RGB, non fatevi scappare l'offerta Amazon di oggi sulle Corsair iCUE LT100, torri RGB disponibili in sconto a soli 94,99€, un bel risparmio sia rispetto al listino di 139,99€ che al prezzo più basso recente di 127€. La confezione include due torri da 422 mm, ognuna delle quali è dotata di 46 LED personalizzabili che permettono di creare effetti di luce giocosi o un'illuminazione soffusa, a seconda delle vostre esigenze. C'è anche un supporto per cuffie removibile, che vi offre un utile appoggio per il vostro headset quando non lo state indossando!

Corsair iCUE LT100, chi dovrebbe acquistarle?

Il kit Corsair iCUE LT100 è perfetto per dare il tocco di stile definitivo alla vostra scrivania o al setup da gaming dove vi divertite con gli amici. Le due torri luminose offrono un totale di 92 LED, tutti personalizzabili e sincronizzabili con i giochi in esecuzione o con i contenuti multimediali in riproduzione. La gestione avviene tutta tramite iCUE, il software di Corsair che vi permette di mettere mano a tutte le impostazioni di queste LT100, personalizzandole al massimo in base alle vostre necessità.

E se non avete molta fantasia, potete sempre sfruttare uno degli 11 profili preimpostati, già pronti all'uso e che possono essere attivati con un clic. In questo modo avrete la giusta illuminazione anche quando non state giocando, guardando un film o ascoltando della musica: le Corsair iCUE LT100 sono perfette anche semplicemente per creare la giusta atmosfera nel vostro ambiente preferito.

Se volete dare un tocco di stile alla vostra postazione, approfittate dell'offerta sul kit Corsair iCUE LT100 che include due torri luminose, in offerta su Amazon con uno sconto del 26% rispetto al prezzo più basso recente che vi permette di acquistarle a soli 94,99€, il 32% in meno del prezzo di listino di 139,99€!

Vedi offerta su Amazon