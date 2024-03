Questo mini PC è ottimo e costa 150€ IN MENO! AFFARE

Se siete in cerca di una PC che risulti una soluzione compatta e portatile per il vostro lavoro, o semplicemente di un computer familiare compatto e facilmente posizionabile anche su scrivanie piccole o, magari, addirittura sotto ad un televisore, per usarlo alla bisogna, allora quello che fa per voi è certamente il mini PC ACEMAGICIAN, prodotto dall'omonima azienda emergente, e caratterizzato da un design così compatto da poter facilmente essere messo in una borsa o in uno zainetto e che, grazie ad Amazon, ma in particolare ad un coupon sconto attivabile direttamente sulla pagina prodotto (lo troverete poco sotto al prezzo), è oggi acquistabile con un risparmio di ben 150€, dunque a soli 229,00€!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 150€ durante il checkout

Mini PC ACEMAGICIAN, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mini PC prodotto da ACEMAGICIAN è, come detto, un prodotto che può rispondere a disparate necessità personali o familiari: può essere un buon PC da tenere con sé per studio o per lavoro, essendo tanto compatto da poter essere facilmente trasportato o, ancora, potrebbe facilmente fungere da primissimo e accessibile PC per i propri figli, potendo essere posizionato anche su di una scrivania senza particolari ingombri. Al netto delle dimensioni, tuttavia, avrete comunque a disposizione una macchina da lavoro pratica e funzionale, animata, anzitutto, da un processore Intel Alder Lake-N95, ideale per un uso domestico o per la creazione e consultazioni di documenti, presentazioni o altre attività comuni.

Ultracompatto e alle prestazioni di buon livello, questo PC raggiunge una frequenza massima di 3,40GHz, offrendo prestazioni più che dignitose, e supportate da una dotazione che include 16GB di RAM LPDDR5 per una gestione dei dati più veloce e un SSD da 1024 GB, che garantisce uno spazio di archiviazione abbastanza capiente da poter contenere anche una sovrabbondanza di foto e video.

Ottime anche le opzioni di connessione, garantite da due porte Ethernet gigabit, tre porte HDMI per display 4K ed un modulo integrato per la connettività wireless Wi-Fi dual-band, oltre che di uno dedicato al Bluetooth 4.2.

Parliamo, dunque, di un mini PC davvero completo e multitasking, ideale un po' per tutti e che, grazie al coupon sconto proposto oggi da Amazon, certamente rappresenta un prodotto da non sottovalutare, specie considerando che, come spesso accade, i coupon proposti dalla piattaforma sono limitati sia nel tempo che nelle quantità e, dunque, fareste meglio a metterlo nel carrello prima che il prodotto o lo sconto vadano esauriti!

