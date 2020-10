Se amate il bianco non potete lasciarvi sfuggire queste nuove schede Gigabyte

Se per voi non contano solo le prestazioni della vostra configurazione, ma anche la sua estetica, Gigabyte ha presentato una linea di schede grafiche che potrebbe fare al caso vostro, soprattutto se amate le build molto eleganti e nelle quali domina il colore bianco.

Infatti, le nuove schede VISION OC, disponibili nei modelli GeForce RTX 3090, RTX 3080 e, prossimamente, RTX 3070, dispongono di un sistema di raffreddamento a tripla ventola Windforce 3X. La differenza tra i modelli basati su GA102 e GA104 risiede nella dimensione delle ventole. La serie RTX 3090/3080 ha una ventola da 80mm e due da 90mm, mentre la variante RTX 3070 possiede tre ventole da 80mm. Per quanto riguarda i requisiti di alimentazione, i modelli GA102 hanno bisogno di due connettori a 8 pin, mentre GA104 necessita di un connettore da 8 pin e uno da 6 pin.

La serie Gigabyte Vision è stata progettata per i creatori di contenuti ed è per questo motivo che il produttore suggerisce l’installazione dei driver NVIDIA Studio, i quali vengono realizzati appositamente per lavori creativi nei quali la stabilità è più importante delle ultime patch per i giochi. Ovviamente, non c’è alcun problema ad utilizzare anche i più recenti e frequentemente aggiornati Game Ready.

Ecco le frequenze dei dispositivi:

GIGABYTE GeForce RTX 3090 24G VISION OC: 1.755MHz (+60 MHz)

GIGABYTE GeForce RTX 3080 10G VISION OC: 1.800MHz (+90 MHz)

GIGABYTE GeForce RTX 3070 8G VISION OC: Non ancora annunciato

Gigabyte dovrebbe anche lanciare in futuro delle varianti non overcloccate di fabbrica.

Al momento il modello RTX 3080 è già in vendita negli Stati Uniti al prezzo di 770$, 70$ in più rispetto a NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition, mentre non conosciamo disponibilità e prezzi per il territorio italiano.

Una settimana fa vi abbiamo parlato anche delle nuove Gigabyte Aorus delle serie Master ed Xtreme, dotate di un enorme dissipatore in grado di occupare ben quattro slot di espansione.