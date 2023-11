Se avete un mouse Razer c'è un bel regalo in arrivo (ma forse non vi servirà)

Avete un mouse Razer relativamente recente e giocate a livello competitivo? Allora c'è sicuramente una buona notizia per voi.

Come segnala Windows Central, fino al 10 novembre 2023, Razer rilascerà gradualmente un aggiornamento firmware gratuito per cinque dei suoi mouse da gioco wireless di fascia premium. Questo aggiornamento abilita una funzionalità precedentemente riservata al costosissimo Razer Viper Mini Signature Edition: vale a dire le frequenza di polling a 8.000Hz. Le frequenze di polling si riferiscono a quante volte il mouse invia la sua posizione attuale al computer. Maggiore è la frequenza di polling, più frequentemente il mouse aggiorna la sua posizione. Questo si traduce in una maggiore precisione, maggiore reattività del mouse e un ridotto rischio di latenza o "ghosting".

Razer è stata l'azienda pioniera nel promuovere frequenze di polling più elevate nei mouse da gioco, con il Razer Viper 8K che è stato il primo mouse al mondo a raggiungere frequenze di polling fino a 8.000Hz. Altri mouse cablati di fascia alta di Razer hanno successivamente raggiunto queste velocità, diventando alla fine più accessibili con il notevole Razer DeathAdder V3. Tuttavia, i mouse wireless erano rimasti indietro, con la tecnologia wireless HyperPolling di Razer che si fermava a 4.000Hz.

Tuttavia, nel mese di aprile di quest'anno, Razer ha rilasciato un aggiornamento gratuito per il Razer Viper Mini Signature Edition, abilitando per la prima volta frequenze di polling a 8.000Hz in un mouse wireless. Oggi, questa stessa funzionalità viene estesa a cinque ulteriori mouse Razer attraverso un aggiornamento firmware completamente gratuito. Potete trovare i modelli di seguito:

Razer Viper V2 Pro

Razer Viper V3 HyperSpeed

Razer DeathAdder V3 Pro

Razer Basilisk V3 Pro

Razer Cobra Pro

Ovviamente, una frequenza di 8.000Hz è eccessiva per la maggior parte dei giocatori. Per anni, lo standard per un mouse da gioco di alta qualità orientato alle prestazioni è stato di 1.000Hz, e la maggior parte dei giochi è ancora progettata considerando quella velocità. Solo titoli moderni e competitivi che beneficiano di frequenze di polling più elevate possono sfruttare appieno questa tecnologia, come Valorant e Counter-Strike 2. Oltre a questo, è importante notare che frequenze di polling più elevate possono richiedere una CPU performante per garantire un funzionamento fluido. In sostanza, quindi, di questi 8000Hz potreste non averne minimamente bisogno.

Se siete interessati a scoprire i migliori mouse gaming del momento, vi indirizziamo alla nostra guida dedicata. Per ora non ci sono Razer, ma chissà che in futuro non ne possa entrare uno in lista.