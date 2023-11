Baldur's Gate 3, morte permanente in arrivo? Preparate a sudare

Baldur's Gate 3 è un gioco incredibile e non è ovviamente la prima volta che lo scriviamo. Larian sta continuando a migliorare l'esperienza introducendo nuove meccaniche e l'ultima che potrebbe essere introdotta sarebbe certamente interessante per i giocatori più... hardcore.

Recentemente, un aggiornamento di Baldur's Gate 3 ha introdotto infatti oltre 1000 correzioni e miglioramenti, ma ha anche svelato un nuovo obiettivo, forse rilasciato per errore: la modalità "Morte Permanente."

Questo nuovo obiettivo, chiamato "Foehammer," richiede di completare il gioco con la cosiddetta "Honour Mode" attiva. Per coloro che non la conoscessero, questa modalità è stata introdotta da Larian Studios su Divinity Original Sin 2. In "Honour Mode," i giocatori devono affrontare il gioco dall'inizio alla fine con la massima difficoltà, il cosiddetto Tactician Mode, con l'ulteriore sfida di avere un solo file di salvataggio che verrà cancellato alla morte del personaggio.

Data la vastità del mondo di Baldur's Gate 3, ricco di trappole e insidie mortali, questa modalità è indubbiamente rivolta ai giocatori più coraggiosi e a quelli che desiderano una sfida autentica. È una modalità che rende il gioco più realistico, costringendo i giocatori a valutare attentamente le proprie azioni e le decisioni da prendere.

Non sappiamo chiaramente se questa modalità verrà introdotta, ma considerando la sua presenza in Divinity, non sarebbe poi così strano vederla anche su Baldur's Gate 3. Nel frattempo non possiamo fare altro che continuare a giocare al gioco, attendendo al contempo la data di uscita della versione Xbox Series X|S.