Se fate gaming o editing, questo SSD fa per voi e oggi costa SOLO 80€!

Continua la Festa delle Offerte di Primavera Amazon, e tra le numerose promozioni da non perdere, spicca quella dedicata a uno degli SSD più performanti del momento: il Corsair MP600 ELITE da 1TB, ora disponibile su Amazon a soli 79,99€, con uno sconto del 6% rispetto al più basso prezzo recente di 84,98€. Se volete aggiornare il vostro PC con uno storage di nuova generazione, questo è il momento perfetto. Non dimenticate di visitare la pagina dedicata alle migliori offerte di Primavera Amazon per scoprire tutte le promozioni attive.

Corsair MP600 ELITE 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Corsair MP600 ELITE è un SSD NVMe M.2 2280 PCIe Gen4 x4, progettato per offrire prestazioni estreme in ogni ambito, dal gaming al lavoro creativo. Grazie al controller PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4, raggiunge velocità di lettura sequenziale fino a 7.000 MB/sec e scrittura fino a 6.500 MB/sec, permettendovi di caricare giochi, avviare il sistema operativo e trasferire file in pochi secondi.

La presenza di NAND 3D TLC ad alta densità garantisce un equilibrio perfetto tra prestazioni elevate e durata nel tempo, rendendo l'MP600 ELITE una scelta affidabile per chi desidera un'unità resistente e pronta a sopportare carichi intensivi. Con una durabilità fino a 1.200 TBW (terabyte scritti), questo SSD è progettato per offrire anni di utilizzo intensivo senza compromessi.

Compatibile con le principali schede madri dotate di slot M.2 e ottimizzato per sfruttare appieno la larghezza di banda del PCIe Gen4, Corsair MP600 ELITE rappresenta una delle migliori soluzioni di storage ad alte prestazioni attualmente disponibili su Amazon. A meno di 80 euro, è difficile trovare un'alternativa altrettanto valida. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: approfittate ora dello sconto e regalate al vostro sistema un upgrade da veri appassionati.

