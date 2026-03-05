Nel mondo della tecnologia, le rivalità tra grandi aziende tendono a dominare la narrativa pubblica: Intel contro AMD, Microsoft contro Apple, Windows contro Linux. Eppure, in un settore costruito su interdipendenze profonde e sinergie spesso invisibili al grande pubblico, la realtà è molto più sfumata. A ricordarlo è stato proprio Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft da oltre un decennio, che in un recente colloquio con gli analisti di Morgan Stanley ha offerto una riflessione inaspettatamente lucida e onesta sul debito storico che la sua azienda ha nei confronti di due dei suoi storici "rivali": Intel e Apple.

Rispondendo a una domanda sull'approccio sempre più aperto di Microsoft — dall'integrazione di Linux su Azure alla partnership strategica con OpenAI — Nadella ha dichiarato: "Ci sono pochissime battaglie a somma zero, e penso che le sopravvalutiamo enormemente. Il successo di qualcun altro non deve necessariamente essere il tuo fallimento, se riesci a cavalcarlo. È qualcosa di cui si dovrebbe parlare di più. Senza Intel, non so se Windows sarebbe mai esistito. Senza Mac, mi chiedo se Office sarebbe mai nato." Una confessione che suona quasi eretica nel contesto di un'industria abituata a guerre di piattaforma dichiarate a gran voce.

Il legame tra Microsoft Office e l'ecosistema Apple è storicamente solido e tecnicamente rilevante. Excel debuttò originariamente su Mac nel 1985, e la prima versione di Word dotata di un'interfaccia grafica fu rilasciata anch'essa su Mac prima ancora che su Windows. La ragione è squisitamente tecnica: System 1, il sistema operativo originale di Apple, offriva un ambiente grafico più maturo e accessibile rispetto a Windows 1.0, il primo tentativo di Microsoft di abbandonare la riga di comando di MS-DOS con un'interfaccia visiva.

Il filo che lega Windows alla storia di Intel è se possibile ancora più stretto. L'ascesa dell'architettura x86, con i processori Intel come motore computazionale dominante nei PC degli anni Ottanta e Novanta, ha creato il substrato hardware su cui Windows ha potuto affermarsi come sistema operativo di riferimento per il mercato consumer e business. Senza quella diffusione capillare dell'hardware Intel nei personal computer IBM-compatibili, la storia di Microsoft sarebbe probabilmente molto diversa.

"Senza Intel, non so se Windows sarebbe mai esistito. Senza Mac, mi chiedo se Office sarebbe mai nato." — Satya Nadella, CEO di Microsoft

Nadella ha poi chiarito la sua filosofia competitiva: "Cerco sempre innanzitutto ciò che non è a somma zero, dove possiamo aggiungere valore ai nostri clienti. Poi, certo, esistono le battaglie a somma zero, e lì competiamo." Un approccio pragmatico che spiega in parte la traiettoria recente di Microsoft, sempre più orientata a costruire ponti tra ecosistemi piuttosto che a erigere muri proprietari.

Il contesto in cui queste dichiarazioni sono emerse è quello dell'attuale scommessa di Microsoft sull'intelligenza artificiale, argomento che ha dominato la maggior parte del dibattito con Morgan Stanley. La spinta verso i cosiddetti AI PC — macchine equipaggiate con unità di elaborazione neurale dedicate (NPU) e profondamente integrate con strumenti come Copilot — rappresenta la nuova frontiera su cui Redmond intende costruire il prossimo capitolo della sua egemonia software. Tuttavia, la ricezione da parte degli utenti di Windows 11 rimane tiepida, complici il controverso rebranding orientato all'AI e le crescenti preoccupazioni in materia di privacy, particolarmente sentite in Europa dove il GDPR impone standard stringenti sulla gestione dei dati personali.