ma quindi Excel è nato prima su Mac che su Windows?? questo non lo sapevo proprio, roba che ti fa rivalutare tutta la storia della tecnologia. cmq Nadella ha ragione, le guerre tra aziende tech le sopravvalutiamo sempre
gli AI PC non li vuole nessuno e lui è lì a parlare di filosofia competitiva 💀
