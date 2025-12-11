Se cercate un set tastiera e mouse wireless silenziosi per il vostro home office o ufficio, il Trust Ymo II è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 24%. Il prezzo passa da 24,99€ a soli 18,99€, rendendo questo kit un'occasione imperdibile. La tastiera resistente agli schizzi con layout QWERTY italiano e tasti a profilo ribassato vi garantirà digitazioni comode e silenziose, mentre il mouse ambidestro con DPI regolabile si adatta perfettamente alle vostre esigenze.

Trust Ymo II, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Trust Ymo II è la soluzione ideale per chi lavora in ambienti condivisi come uffici open space o studia in biblioteche, dove il silenzio è fondamentale. Grazie ai tasti e ai pulsanti silenziosi, vi permetterà di lavorare senza disturbare colleghi o familiari, aumentando la produttività generale. Questo set wireless è perfetto anche per chi cerca libertà di movimento alla scrivania: con una portata di 10 metri e un unico ricevitore USB per entrambi i dispositivi, elimina l'ingombro dei cavi e semplifica la postazione. La resistenza agli schizzi della tastiera lo rende particolarmente adatto a chi consuma bevande durante il lavoro, proteggendo l'investimento da piccoli incidenti quotidiani.

Questo kit soddisfa le esigenze di professionisti, studenti e utenti domestici che cercano comfort ergonomico durante lunghe sessioni al computer. I tasti a profilo ribassato con angolazione regolabile riducono l'affaticamento durante la digitazione, mentre il mouse ambidestro con DPI regolabile (800-1600) si adatta perfettamente sia ai mancini che ai destrorsi. La compatibilità universale con PC, laptop Windows e Mac vi garantisce flessibilità d'uso su diverse piattaforme. Con una garanzia di 5 anni e uno sconto del 24%, rappresenta un investimento sicuro e conveniente per chi desidera qualità e affidabilità senza spendere cifre eccessive.

Il Trust Ymo II è un set tastiera e mouse wireless che vi libera dai cavi grazie a un unico ricevitore USB con portata fino a 10 metri. La tastiera con layout QWERTY italiano presenta tasti a profilo ribassato e angolazione regolabile, oltre a essere resistente agli schizzi per proteggervi da piccoli incidenti. Il mouse ambidestro offre due livelli di sensibilità regolabili (800-1600 DPI), mentre entrambi i dispositivi vantano tecnologia silenziosa per ridurre i rumori durante l'utilizzo.

