Il Mercusys TP-Link Halo H60X è in offerta su Amazon a 29,99€ invece di 39,99€, con uno sconto del 25%. Questo router mesh WiFi 6 vi garantisce velocità fino a 1500 Mbps e una copertura eccellente fino a 230m², perfetto per eliminare le zone morte in casa vostra a soli 29,99€. Potrete connettere oltre 100 dispositivi con roaming senza interruzioni e gestire facilmente la rete domestica tramite app, incluso il controllo parentale.

Router Mesh WiFi 6, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mercusys Halo H60X è la soluzione ideale per chi desidera eliminare definitivamente le zone morte WiFi nella propria abitazione senza spendere una fortuna. Questo router mesh WiFi 6 si rivolge in particolare alle famiglie numerose o agli appassionati di tecnologia che necessitano di connettere oltre 100 dispositivi contemporaneamente, dagli smartphone ai tablet, dalle smart TV agli elettrodomestici intelligenti. Grazie alla tecnologia mesh e al roaming senza interruzioni, è perfetto per chi lavora da casa e necessita di stabilità durante le videoconferenze, o per chi vive in appartamenti su più livelli dove il segnale tradizionale fatica a raggiungere ogni stanza. Con una copertura fino a 230m², rappresenta un investimento intelligente per abitazioni medio-grandi.

La velocità combinata di 1500 Mbps soddisfa le esigenze di chi fa streaming in 4K, gaming online o smart working simultaneo su più dispositivi. La presenza di porte Gigabit risulta particolarmente apprezzata da chi preferisce connessioni cablate per console o PC da gaming. Il controllo parentale integrato risponde alle necessità dei genitori moderni che desiderano gestire i tempi di connessione dei figli, mentre l'app MERCUSYS semplifica la configurazione anche per chi non ha competenze tecniche avanzate. A soli 29,99€ con il 25% di sconto, questo dispositivo vi permetterà di portare il WiFi 6 in casa vostra senza gravare eccessivamente sul budget familiare.

Il Mercusys Halo H60X è un router mesh con tecnologia WiFi 6 che offre velocità combinate fino a 1500 Mbps, distribuite tra la banda da 5 GHz (1201 Mbps) e quella da 2,4 GHz (300 Mbps). Progettato per eliminare le zone morte in casa, garantisce una copertura fino a 230 m² e supporta oltre 100 dispositivi contemporaneamente.

