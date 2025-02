Sicurezza ed efficienza per tutta la famiglia con questo bundle Microsoft, oggi in SCONTO! -26%

Se state cercando un pacchetto completo per la produttività e la sicurezza digitale, l'offerta attuale su Amazon per l'abbonamento Microsoft 365 Family + McAfee Total Protection è imperdibile. A soli 78,99€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo più basso recente di 99€, potete ottenere un abbonamento completo per tutta la famiglia e una protezione avanzata per i vostri dispositivi.

Abbonamento Microsoft 365 Family + McAfee Total Protection, chi dovrebbe acquistarlo?

Microsoft 365 Family è la soluzione ideale per chi desidera un pacchetto completo di strumenti per il lavoro e lo studio. Questo abbonamento include Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote nelle loro versioni desktop, garantendo la massima produttività su PC, Mac, tablet e smartphone. Ogni utente dispone di 1 TB di spazio su OneDrive, per un totale di 6 TB di archiviazione cloud se utilizzato da sei persone. Inoltre, grazie a Microsoft Copilot, potete sfruttare l'intelligenza artificiale per migliorare la vostra efficienza.

Sul fronte della sicurezza, Microsoft 365 Family integra Microsoft Defender, offrendo una protezione avanzata per i dati e i dispositivi. Inoltre, OneDrive protegge i vostri file da ransomware, garantendo una sicurezza extra per documenti e foto importanti.

Oltre alla produttività, questo pacchetto include anche McAfee Total Protection, un antivirus avanzato per proteggere fino a 6 dispositivi da minacce informatiche sempre più sofisticate. Grazie alla tecnologia potenziata dall'intelligenza artificiale, il sistema rileva e neutralizza virus, malware e altre minacce in tempo reale, mantenendo i vostri dispositivi sempre al sicuro.

Questa offerta rappresenta un'opportunità unica per chi desidera un pacchetto completo di software per la produttività e sicurezza informatica, a un prezzo vantaggioso. Non lasciatevela sfuggire: approfittate ora dello sconto del 26% e acquistate Microsoft 365 Family + McAfee Total Protection su Amazon! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori antivirus per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon