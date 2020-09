SilverStone DA1650 è pronto anche per lo SLI di GPU GeForce RTX 3090

SilverStone ha lanciato il nuovo alimentatore DA1650 progettato per soddisfare le esigenze di configurazioni particolarmente impegnative equipaggiate con la scheda grafica da gaming più veloce attualmente disponibile sul mercato, vale a dire la GeForce RTX 3090 di NVIDIA.

Avente le dimensioni di 150x86x180 mm, il DA1650 è in grado di erogare ben 1.650W. La GeForce RTX 3090 è l’unica scheda grafica basata su architettura Ampere che offre il supporto alla tecnologia SLI e con un TDP di 350W significa che DA1650 può alimentare due GeForce RTX 3090 e non solo.

Inizialmente, SilverStone offrirà il DA1650 con certificazione 80Plus Gold, ma il produttore ha assicurato ai suoi fan più esigenti che la versione 80Plus Titanium è in arrivo. Il DA1650 presenta un design single rail in grado di erogare 137,5A ed utilizza condensatori di produzione nipponica.

+3.3V +5V +12V +5VSB -12V DC Output 25A 25A 137.5A 3.A 0.3A Potenza Totale 130W 130W 1,650W 15W 3.6W

SilverStone ha progettato il DA1650 per funzionare in ambienti difficili con temperature fino a 50°C. Una singola ventola di raffreddamento con cuscinetti fluidodinamici (FDB) da 135mm è responsabile del raffreddamento attivo, ma è stata implementata la possibilità di funzionare in maniera passiva per carichi fino al 30% (495W). La velocità di rotazione massima è di poco inferiore ai 1.800rpm con un rumore generato sino a 36dBA.

L’alimentatore offre con un design completamente modulare con cavi piatti per semplificare la loro gestione. Il DA1650 possiede tutte le protezioni elettriche tipiche che ci si aspetterebbe da un’unità di fascia alta, tra cui OCP, OPP, OVP, SCP, UVP e OTP.

SilverStone commercializza il DA1650 con una garanzia di cinque anni. La versione 80Plus Gold (SST-DA1650-G) sarà venduta agli utenti finali al prezzo di 330$ negli Stati Uniti.

Un mese fa, SilverStone aveva anche annunciato il nuovo case Mini-ITX Sugo 14: la particolarità di questo case è quella di poter essere posizionato su due lati diversi a seconda della preferenza dell’utente, per occupare meno spazio possibile sulla scrivania, senza rinunciare allo spazio per l’hardware che conta.